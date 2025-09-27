Samedi soir, le Chaudron va retrouver son équipe pour la 8ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et Guingamp. Avant cette rencontre, Florian Tardieu s’est présenté devant les médias. L’ancien milieu troyen a évoqué son début de saison et la rencontre à venir.

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Le groupe est bon. On est premier, on reste invaincu. J'espère qu'on va continuer cette série. C'est un bon début de saison. Après, personnellement, je me sens bien physiquement. À part la semaine où j'étais malade. Le coach me fait confiance. J'essaie de lui rendre sur le terrain et d'apporter mon expérience au groupe."

Le changement profond sous Horneland

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Quel changement sous Horneland ? Un peu tout, parce que j'étais au fond du trou quand on est monté en Ligue 1. J'ai joué les deux premiers matchs. Après, je n'ai plus joué. J'étais hors groupe, j'étais sur le banc. À l'arrivée du coach, le coach m'a essayé. J'ai toujours été sérieux, je me suis toujours entraîné, toujours donné à fond. Parce que ça fait partie du métier. À un moment donné, on est sur le terrain. D'autres, on ne l'est pas, mais il faut rester professionnel. C'est ce que j'ai fait. Je me suis donné à fond.

Le coach Horneland l'a vu. Il m'a donné cette chance que j'ai essayé de prouver que je pouvais apporter à son équipe. Aujourd'hui, il me donne sa confiance et j'essaie de tout donner sur le terrain à chaque match."

Un lâche rien à l'ASSE

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Même quand je suis au fond, j'essaie de vite ressortir la tête de l'eau. C'était compliqué parce qu'on connaît le projet Kilmer. Mais je me suis toujours donné à fond. Même aux entraînements, ça a été dur. Je savais que je n'allais pas jouer le week-end. Il fallait que je sois solide mentalement. Grâce à mes proches aussi, qui ont été là. Ce n'est pas facile. J'ai prouvé que c'était possible."

Flo Tardieu, un enfant qui a toujours faim !

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Comme je l'ai dit à la fin du match contre Amiens, quand je suis sur le terrain, je suis comme un enfant. Je suis un gamin. C'est ma passion. C'était mon rêve d'être footballeur. La plus belle chose qui peut arriver, c'est de jouer.

Je sais qu'avec ce coach et cette équipe, je sais que je vais toucher beaucoup de ballons, c'est ce que j'aime. J'ai joué plus de matchs en sentinelle, donc c'est vraiment mon poste de petite action, mais ça ne me dérange pas de jouer plus haut aussi. Jouer plus haut ? J'ai vite kiffé ça, parce qu'on est proche des attaquants, on est proche du but. Pour la dernière passe aussi, c'est ce que m'avait dit le coach. Il aime bien me voir aussi à la dernière passe. Tous les postes du milieu, je prends !"