L’ASSE se déplace à Reims à l’occasion de la 20ème journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette rencontre cruciale face à un concurrent direct. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ce qu'on a fait à la mi-temps du match contre Clermont, c'était pour nous réajuster, pour trouver un peu plus de soutien au milieu de terrain. On a joué avec deux six, ça nous a beaucoup aidé à avoir une possession de balles plus constante et on a été beaucoup plus solide sur le terrain. Est-ce qu'on va reproduire cette configuration ? Ça dépendra avant tout du nombre de titulaires qu'on alignera sur la pelouse.

Ce changement à la mi-temps, c'était vraiment pour nous redonner un petit peu plus d'équilibre, établir de meilleures relations entre les joueurs et la polyvalence de certains d'entre eux nous aide à ce niveau-là. On va espérer retrouver les mêmes choses contre Reims."

Un ajustement gagnant pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Les changements qu'on a fait à la pause, c'était surtout pour s'adapter. On sait qu'Aïmen Moueffek n'est pas encore en conditions physiques optimales, alors que Paul Eymard a l'air d'avoir un gros volume de jeu.

C'est ça la mission d'un entraîneur, c'est de s'adapter, de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Ce n'était pas une révolution, c'était juste un petit ajustement, rien de plus."

Annan va devoir batailler pour retrouver sa place

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour le prochain match, trois joueurs sont forfaits, Zuriko Davitashvili, Max Bernauer et Lassana Traoré. Zuriko reprendra l'entraînement à partir de lundi. Joshua Duffus ? Je ne sais pas s'il pourra commencer. En tout cas, il a fait une semaine complète d'entraînement avec le collectif, donc il est disponible pour faire partie du groupe. C'est la même chose pour João Ferreira.

Ebenezer Annan est disponible pour le groupe depuis son retour de blessure. Il s'est entraîné plusieurs semaines et puis il a été quelques fois ménager sur cette semaine. Mardi, il a manqué l'entraînement pour des raisons administratives où il était en Italie, mais il s'est entraîné normalement avec nous depuis.

Il est en forme, mais depuis Ben Old s'est installé sur le côté gauche, il y a de la concurrence entre ces deux joueurs. On a l'avantage de pouvoir choisir entre ces deux joueurs."