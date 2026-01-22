L’ASSE a lancé un audit complet de son centre de formation. Une démarche stratégique pour dresser un état des lieux précis de l’Académie et préparer les décisions à venir.

Depuis plusieurs jours, le centre de formation de l’ASSE vit une semaine particulière. La direction stéphanoise a décidé de missionner une entreprise portugaise spécialisée afin de réaliser un audit approfondi de la formation. Arrivés le week-end dernier à L’Étrat, les auditeurs sont entrés immédiatement dans le vif du sujet. Leur mission est claire : observer, analyser et comprendre le fonctionnement actuel de l’Académie verte.

Sur le terrain, les représentants suivent les séances de l’ensemble des catégories, des pensionnaires de l'Etrat jusqu’aux équipes proches du monde professionnel. Ils assistent aux entraînements, observent les méthodes de travail et évaluent l’organisation globale. En parallèle, de nombreux entretiens sont menés avec le personnel. Éducateurs, responsables et membres de l’encadrement sont sollicités afin d’obtenir une vision complète de la formation stéphanoise.

L’objectif n’est pas de juger dans l’urgence, mais bien de dresser une photographie fidèle de la situation actuelle. Après 18 mois sans changement majeur au sein du centre de formation, l’ASSE souhaite disposer d’un diagnostic précis avant d’engager de potentielles évolutions.

Un audit pour faire un état des lieux de la formation

Cet audit s’inscrit dans une logique globale de réflexion. Un audit d’entreprise consiste à analyser en profondeur les processus internes, la stratégie et l’organisation d’une structure. Dans le cas de l’ASSE, il s’agit d’évaluer la performance du centre de formation dans son ensemble.

Les auditeurs examinent aussi bien les méthodes pédagogiques que les outils mis à disposition des éducateurs. La coordination entre les différentes catégories est également passée au crible. L’enjeu est d’identifier les points forts, mais surtout les axes de progression.

Cette démarche intervient dans un contexte particulier. À l’été dernier, l’ensemble des éducateurs du centre avait été prolongé d’une saison. La question de leur avenir se posera donc naturellement en fin de saison. L’audit pourrait ainsi peser dans les décisions futures de la direction.

Centre de formation de l’ASSE : des décisions attendues en fin de saison

À travers cette analyse, le club cherche à optimiser son modèle de formation. Historiquement reconnu pour la qualité de son centre, l’ASSE veut retrouver une dynamique forte et cohérente. Identifier les manques, ajuster les méthodes et moderniser certains fonctionnements font partie des pistes étudiées.

Le départ des auditeurs de L’Étrat est prévu en fin de semaine. Les conclusions de l’audit seront ensuite remises au têtes pensantes stéphanoises. Elles serviront de base de travail pour la direction, qui souhaite construire une stratégie claire et durable.

Si aucune décision immédiate n’est attendue, cet audit marque une étape importante. Il témoigne de la volonté du club de structurer son avenir en s’appuyant sur une analyse rigoureuse plutôt que sur des ajustements ponctuels. Un signal fort envoyé à l’ensemble de l’Académie, à l’heure où la formation reste un pilier essentiel de l’identité stéphanoise.