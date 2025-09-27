Samedi soir, le Chaudron va déjà retrouver son équipe pour la 8ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et Guingamp. Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le technicien norvégien a évoqué ses attentes quant à cette rencontre.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “L'évolution de Florain Tardieu ? Je vois un joueur très intelligent, un joueur très tactique, un joueur qui crée une bonne atmosphère à l'intérieur et à l'extérieur. Florian a de l'impact sur notre jeu. C’est un joueur qui est vraiment bon en apportant des passes dans le dernier tiers du terrain. Il peut aussi avoir plus d’impact avec des buts et des passes décisives. Je vois un joueur qui est vraiment investi dans l'équipe, pour l'équipe. On le voit se sacrifier pour le collectif. On sent vraiment que c'est le collectif qui compte pour lui. C'est vraiment ce que j'apprécie chez lui.

Sa présence sur le terrain tire les autres joueurs vers le haut.

Un plaisir de travailler avec Tardieu à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je n'ai pas vraiment parlé avec lui à son arrivée. Je n'avais pas pu voir énormément de rencontres de lui, puisqu'il jouait assez peu. Mais j'ai appris à le connaître en le voyant chaque jour sur le terrain à l'entraînement. J'ai vu que c'était un joueur qui m'a plutôt convaincu. J'ai vu un bon joueur. On lui a fait un rôle un peu sur mesure, assez libre dans son positionnement à côté de Pierre Ekwah. Aujourd'hui, il s'en sort parfaitement. Je suis quelqu'un qui adore travailler avec des joueurs intelligents sur le terrain. C'est un plaisir de travailler avec lui."

Bernauer est précieux

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Max a fait vraiment du bon travail alors qu'il n'a pas joué à ses postes de prédilection. Il s'est vraiment très bien comporté pour le collectif. Il a aussi apporté une bonne influence sur le jeu avec ses qualités de passe. C'est vraiment un joueur avec un très bon QI football. Il a pu s'adapter au rôle qu'on lui a donné et il a fait mal aux équipes adverses. Dans la construction d'une équipe, c'est toujours bon de pouvoir compter sur des joueurs polyvalents. Max en est un. On a vraiment de la chance de l'avoir et de pouvoir compter sur lui pour composer sur certaines absences."

L'ASSE en progrès ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Si l'équipe est meilleure qu’en aout ? Je continue à penser que l'équipe n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué l'après-saison avec nous pour différentes raisons. Il faut leur donner le temps de montrer leur maximum de qualité et c'est ensuite ce qui profitera à l'équipe. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir la Saint-Étienne à son meilleur niveau.

Sur les 7 premiers matchs de la saison, il y a très peu de joueurs qui ont disputé l'intégralité des rencontres. En dehors de Gauthier Larsonneur, Mikel Nade, Chico Lamba et Florian Tardieu. On a fait beaucoup de rotations, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Il va falloir continuer à trouver cette équipe, que tout le monde soit en capacité d'être aligné pour qu'on trouve les meilleures relations."

Des entames trop timides ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “La question sur les entames, je me la suis posée moi aussi et je l'ai posée également aux joueurs. Il faut d'abord voir que les équipes contre nous démarrent souvent très fort. Ils essaient de nous mettre la pression très rapidement. C'est ce qui explique ces entames de match un petit peu difficiles. Ça demande aussi un travail physique de notre part de commencer les rencontres au meilleur niveau et d'arriver à mettre le pied sur le ballon pour trouver les bonnes combinaisons et mettre en place notre style de jeu."