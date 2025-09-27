L’AS Saint-Étienne reçoit Guingamp ce samedi 27 septembre à 20h00 au stade Geoffroy-Guichard pour la 8ᵉ journée de Ligue 2. Toujours invaincus depuis le début de la saison, les Verts veulent confirmer leur statut de leader. Ils affrontent une formation guingampaise ambitieuse. Si Geoffroy-Guichard devrait encore être bien garni, beaucoup de supporters opteront pour la retransmission à la TV. Voici comment suivre la rencontre, sur box ou en streaming...

Les supporters stéphanois seront nombreux devant leur télévision pour suivre ce choc de Ligue 2. Bonne nouvelle : le match ASSE – Guingamp sera diffusé en direct et en exclusivité sur BeIN Sports 1. Petit rappel de l'ensemble des canaux sur lesquels vous pourrez suivre cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder ASSE – Guingamp ?

La rencontre sera retransmise sur BeIN Sports 1, accessible via la majorité des box TV et des services de streaming. Voici la liste des canaux à retenir selon votre opérateur :

Canal+ / myCanal : chaîne 46

Orange : chaîne 48

Freebox TV : chaîne 31

Bouygues Telecom : chaîne 51

SFR / Numéricable : chaîne 115

Fransat : chaîne 36

CanalSat (satellite) : chaîne 31

Si vous êtes déjà abonné à BeIN Sports, il suffira donc de zapper sur la bonne chaîne quelques minutes avant le coup d’envoi.

Comment voir le match ASSE – Guingamp en streaming ?

Pour celles et ceux qui préfèrent suivre la rencontre en mobilité, le match sera aussi disponible en streaming sur myCanal (si vous avez l’option BeIN Sports via Canal+) et via la plateforme BeIN Sports Connect, accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. Cette offre 100 % digitale, proposée sans engagement, permet de regarder tous les matchs de Ligue 2, où que vous soyez.

À quelle heure débute ASSE – Guingamp ?

Le coup d’envoi sera donné à 20h00 précises ce samedi 27 septembre. Les fans de Saint-Étienne auront donc rendez-vous en début de soirée pour encourager leurs Verts. Ils sont portés par leur Chaudron et une dynamique impressionnante en ce début de saison. L'avant-match débutera quant à lui à 19h30.

Pour voir ASSE – Guingamp en direct, il faudra se brancher sur BeIN Sports 1, dès 20h00 (ou 19h30 pour l'avant-match). Que vous soyez devant votre télévision via votre box ou en streaming sur ordinateur et mobile, toutes les solutions existent. Ainsi, vous ne manquerez pas la prestation des Verts.