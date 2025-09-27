Les voyants sont aux Verts du côté du Forez. Leader de Ligue 2, l'ASSE a poursuivi sa bonne série mardi face à Amiens (0-1). Mais les joueurs d'Eirik Horneland devront confirmer face à Guingamp, samedi. L'arbitre de la rencontre a été désigné et annonce une perspective favorable pour les Stéphanois.

L'opposition entre Saint-Étienne et Guingamp sera dirigée par Mikaël Lesage. Un visage bien connu des Verts, puisque l'arbitre expérimenté (418 matchs arbitrés en carrière) a déjà croisé le chemin des Stéphanois à 29 reprises, toutes compétitions confondues.

Un visage familier au sifflet ?

Sous la direction de l'homme en noir, l'ASSE connait 37 % de victoires (11 victoires, 12 défaites). Mais la donne bascule à l'avantage des Verts en Ligue 2. En huit rencontres, Saint-Étienne a connu cinq victoires avec Mikaël Lesage pour arbitre principal. L'arbitre de 50 ans a même déjà dirigé une rencontre entre les Stéphanois et les Guingampais. Opposition remportée par l'ASSE 0-2, en 2014, avec un doublé de Mevlüt Erdinç.

Un indicateur encourageant pour la bande à Eirik Horneland.

Les statistiques de Mikaël Lesage TTC :

- 418 matchs arbitrés

- 1475 cartons jaunes

- 121 cartons rouges



Les arbitres de la J8 de Ligue 2

Clermont Foot 63 - Le Mans FC

Arbitre centre : BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 : YANN THENARD

Arbitre assistant 2 : QUENTIN GUIDOU

Rodez Aveyron - Pau FC

Arbitre centre : KARIM ABED

Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD

Arbitre assistant 2 : GREGOIRE VALLETEAU

Grenoble Foot 38 - SC Bastia

Arbitre centre : PIERRE GAILLOUSTE

Arbitre assistant 1 : LAURENT CONIGLIO

Arbitre assistant 2 : GAETAN KORBAS

ESTAC - FC Annecy

Arbitre centre : FLORENT BATTA

Arbitre assistant 1 : CAMILLE SORIANO

Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY

Nancy ASNL - Stade de Reims

Arbitre centre : GAEL ANGOULA

Arbitre assistant 1 : JULIEN GARRIGUES

Arbitre assistant 2 : MATTHIEU BONNETIN

Laval MFC - Montpellier HSC

Arbitre centre : GEOFFREY KUBLER

Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD

Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER

USL Dunkerque - Amiens SC

Arbitre centre : FAOUZI BENCHABANE

Arbitre assistant 1 : NICOLAS RODRIGUES

Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE

ASSE - Guingamp

Arbitre centre :MIKAEL LESAGE

Arbitre assistant 1 :JEAN PAUL NEVES GOUVEIA

Arbitre assistant 2 :MOHAMED BENKEMOUCHE