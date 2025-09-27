Les voyants sont aux Verts du côté du Forez. Leader de Ligue 2, l'ASSE a poursuivi sa bonne série mardi face à Amiens (0-1). Mais les joueurs d'Eirik Horneland devront confirmer face à Guingamp, samedi. L'arbitre de la rencontre a été désigné et annonce une perspective favorable pour les Stéphanois.
L'opposition entre Saint-Étienne et Guingamp sera dirigée par Mikaël Lesage. Un visage bien connu des Verts, puisque l'arbitre expérimenté (418 matchs arbitrés en carrière) a déjà croisé le chemin des Stéphanois à 29 reprises, toutes compétitions confondues.
Un visage familier au sifflet ?
Sous la direction de l'homme en noir, l'ASSE connait 37 % de victoires (11 victoires, 12 défaites). Mais la donne bascule à l'avantage des Verts en Ligue 2. En huit rencontres, Saint-Étienne a connu cinq victoires avec Mikaël Lesage pour arbitre principal. L'arbitre de 50 ans a même déjà dirigé une rencontre entre les Stéphanois et les Guingampais. Opposition remportée par l'ASSE 0-2, en 2014, avec un doublé de Mevlüt Erdinç.
Un indicateur encourageant pour la bande à Eirik Horneland.
Les statistiques de Mikaël Lesage TTC :
- 418 matchs arbitrés
- 1475 cartons jaunes
- 121 cartons rouges
Les arbitres de la J8 de Ligue 2
Clermont Foot 63 - Le Mans FC
Arbitre centre : BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 : YANN THENARD
Arbitre assistant 2 : QUENTIN GUIDOU
Rodez Aveyron - Pau FC
Arbitre centre : KARIM ABED
Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 : GREGOIRE VALLETEAU
Grenoble Foot 38 - SC Bastia
Arbitre centre : PIERRE GAILLOUSTE
Arbitre assistant 1 : LAURENT CONIGLIO
Arbitre assistant 2 : GAETAN KORBAS
ESTAC - FC Annecy
Arbitre centre : FLORENT BATTA
Arbitre assistant 1 : CAMILLE SORIANO
Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY
Nancy ASNL - Stade de Reims
Arbitre centre : GAEL ANGOULA
Arbitre assistant 1 : JULIEN GARRIGUES
Arbitre assistant 2 : MATTHIEU BONNETIN
Laval MFC - Montpellier HSC
Arbitre centre : GEOFFREY KUBLER
Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
USL Dunkerque - Amiens SC
Arbitre centre : FAOUZI BENCHABANE
Arbitre assistant 1 : NICOLAS RODRIGUES
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
ASSE - Guingamp
Arbitre centre :MIKAEL LESAGE
Arbitre assistant 1 :JEAN PAUL NEVES GOUVEIA
Arbitre assistant 2 :MOHAMED BENKEMOUCHE