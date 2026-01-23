Écarté des plans de l’ASSE depuis l’été dernier, Dylan Batubinsika devrait s'engagé avec l’AEL Novibet en Grèce. L’ancien international congolais rejoint Maçon à Larissa.

Ce n’était qu’une question de temps. Dylan Batubinsika ne portera plus le maillot vert. Après plusieurs mois dans l’ombre, le défenseur central de 29 ans s’est engagé officiellement avec l’AEL Novibet, pensionnaire du championnat grec. C'est en tout cas ce qu'affirme les médias grecs. Il arriverait libre de tout contrat, l’ASSE ayant accepté de le libérer après un transfert longtemps bloqué.

Indésirable depuis le début de saison, l’ancien joueur de Haïfa, Famalicão et du PSG n’entrait clairement pas dans les plans d’Eirik Horneland. S’il avait été brièvement relancé face à Annecy pour dépanner dans une charnière décimée, l’histoire était déjà écrite.

Un CV solide, mais une page à tourner loin de l'ASSE

Batubinsika avait disputé 25 matchs sous le maillot de l’ASSE la saison dernière en Ligue 2. Mais l’arrivée du nouveau staff, avec la volonté de revoir l'arrière garde stéphanoise lui a été fatale. Depuis, le défenseur international congolais n’avait plus foulé les pelouses.

Formé au PSG, passé par l’Antwerp en Belgique (avec qui il a remporté la Supercoupe), puis champion d’Israël avec le Maccabi Haïfa en 2023, Batubinsika possède une belle expérience. Il a aussi disputé la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec le Congo, remportée récemment par le Sénégal.

Un nouveau départ en Grèce, avec Maçon

L’AEL Novibet cherchait un renfort d’expérience pour son secteur défensif. Le club grec, basé à Larissa, a finalement validé son recrutement après plusieurs semaines de blocage administratif. Une fois libéré par l’ASSE, Batubinsika a, semble-t-il, pu signer sans indemnité. Il rejoint ainsi un autre ancien Vert, Yvann Maçon, également transféré à l’AEL il y a quelques semaines.

Le club hellène, actuellement en reconstruction, mise sur la complémentarité entre les deux anciens Stéphanois pour stabiliser sa ligne défensive. De son côté, Dylan Batubinsika espère retrouver du temps de jeu, de la visibilité et relancer une carrière ralentie ces derniers mois.

Plus qu'à attendre l'officialisation. Nous vous tiendrons informé sur Peuple-Vert.fr.

Source : Fotis Karakousis, AEL Novibet