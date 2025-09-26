L’ASSE s’apprête à disputer un nouveau rendez-vous en Ligue 2. Ce samedi soir, les Verts recevront les bretons de l’En Avant Guingamp pour la 8ᵉ journée de l’exercice 2025-2026. À la veille de la rencontre, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions et aborder les derniers réglages pour clore cette semaine à trois matchs.

L'entraineur de l'ASSE, Eirik Horneland a été questionné sur les faits de jeu rencontrés par les Verts lors des dernières rencontres. Que ce soit face à Reims où un penalty a été accordé à Teuma ou face à Amiens ou la main de Lobry a été oublié, le corps arbitral aurait pu jouer des tours aux Verts.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Après le match contre Reims, on a pu échanger avec l'arbitre qui a reconnu qu'il avait commis une erreur en donnant le penalty et s’en est excusé. C'est une chose qui arrive dans le football, les erreurs. Contre Amiens, il y a aussi deux pénaltys qui auraient pu être sifflés. On ne les a pas eus à la fin de ce match-là. On n'a pas eu l'occasion de discuter avec l'arbitre. On est obligés de faire avec. On espère évidemment qu'il y aura le moins d'erreurs possibles comme ça, mais on doit avancer."

Horneland ne veut pas s'éparpiller

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Qu'il s'agisse de moi ou des joueurs, je veux vraiment mettre ces erreurs de côté. Je veux qu'on se concentre sur notre jeu. En étant meilleur, c'est à nous de faire la décision. Il faut laisser les arbitres faire leur travail de leur côté, espérer qu'il y aura le moins d'erreurs possible. J'ai beaucoup de respect pour les arbitres qui font un travail vraiment difficile.'

La VAR doit être présente en L2

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Personnellement, je pense que la VAR devrait être en Ligue 2. La France est un pays de football, la Ligue 2 est un grand championnat et ça mériterait d'avoir la VAR."

L'EAG ? Un adversaire difficile

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "L'EAG ? C'est un adversaire difficile. Guingamp va être encore un autre gros adversaire. Un un autre dans ce championnat qui est fait d'équipes difficiles à affronter. Ils ont des joueurs d'expérience avec des vraies qualités sur le terrain, ils ont une organisation collective. qui changent entre leurs phases offensives et défensives. Ils ont beaucoup de joueurs intéressants au milieu. Je pense qu'il va falloir vraiment arriver pour nous sur le terrain avec l'envie, une attitude de vouloir prendre les commandes du match. Il faudra encore être très concentré parce que rien ne viendra tout seul."

Horneland respecte le championnat

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Sur les sept premiers matchs qu'on a vus, j'ai vraiment appris à respecter chaque équipe de ce championnat. On voit qu'elles sont toutes très bien organisées, qu'elles sont aussi très fortes physiquement. Elles ont aussi des joueurs qui amènent vraiment de l'impact. Je le savais déjà avant, mais depuis que je le vis au quotidien, je respecte encore plus ce championnat de Ligue 2.

J'ai hâte de débuter le match de demain. Je sais qu'on va encore pouvoir compter sur le soutien incroyable de notre public. Ils étaient déjà là à Amiens, ils nous ont aidés à faire la différence. J'ai hâte de pouvoir les retrouver samedi."