Mis à l'écart du groupe stéphanois depuis plusieurs semaines, Dylan Batubinsika va retrouver du temps de jeu avec la sélection congolaise. Une respiration bienvenue pour le défenseur central, à l’avenir bouché dans le Forez.

Longtemps annoncé partant lors du mercato estival, Dylan Batubinsika est finalement resté à l’ASSE. Mais ce maintien dans l’effectif n’a pas avec temps de jeu. Depuis la reprise, le défenseur central n’est pas apparu une seule fois sur une feuille de match. Revenu à l'entraînement collectif il y a quelques semaines, il reste très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Lamba, Nadé, Bernauer voire Dodote.

Batubinsika à la recherche de rythme

En manque cruel de rythme, Batubinsika va pourtant pouvoir rechausser les crampons en sélection. Le sélectionneur Sébastien Desabre lui a renouvelé sa confiance en l’appelant dans la liste des 25 Léopards pour la trêve internationale d’octobre.

RDC : des matchs décisifs pour le Mondial 2026

Le contexte n’a rien d’anecdotique : la RDC jouera gros lors de cette fenêtre FIFA avec deux matchs cruciaux pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les Congolais, actuellement 2e du groupe B avec 16 points, affronteront successivement le Togo (10 octobre à Lomé) puis le Soudan (14 octobre à Kinshasa).

Un bon résultat est impératif pour espérer coiffer le Sénégal, leader avec 18 points. Pour Batubinsika, ces rendez-vous peuvent être bien plus qu’une simple parenthèse internationale. Ce sont l’occasion de retrouver du rythme, de la confiance et de prouver qu’il peut encore jouer à haut niveau.

Un hiver pour rebondir loin du Forez ?

À Saint-Étienne, l’horizon semble pour l’instant bouché. Le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2025, n’entre plus dans les plans de l’entraîneur et ne fait pas partie de la rotation défensive. Une porte de sortie hivernale paraît donc inévitable.

Les performances du natif de Toulouse avec la RDC pourraient peser dans la balance. Un bon rassemblement pourrait lui ouvrir des pistes pour le mercato de janvier, en France ou à l’étranger.

Pour Batubinsika, cette trêve internationale devra être un bol d'air frais.

Source : Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA)