L’ASSE reçoit Guingamp ce samedi soir dans le Chaudron (20h). Une semaine après un succès important face à Reims, le public stéphanois espère à nouveau voir son équipe s’imposer à domicile. Eirik Horneland a dévoilé son groupe pour cette rencontre comptant pour la 8ᵉ journée de Ligue 2, qui se tiendra demain soir à 20h.

L’En Avant Guingamp de Sylvain Ripoll ambitionne de jouer le haut de tableau en Ligue 2 cette saison. L’équipe emmenée par l’ancien coach des bleuets ne réalise pour l’instant pas le début de saison espéré. Si les Bretons ont battu Montpellier et Bastia dans ce début d’exercice 2025-2026, ils comptent également des lourdes défaites face au Red Star (0-4) et à Troyes (5-2). Les guingampais ont la pire défense du championnat avec 15 buts encaissés en 7 rencontres. L’EAG, vainqueur 2-1 de Dunkerque mardi soir, va devoir se montrer plus solide défensivement face à la meilleure attaque de Ligue 2. L’ASSE compte 15 buts après 7 journées et peut compter sur plusieurs offensifs en pleine forme.

L’infirmerie presque vide

Si Djylian N’Guessan est sorti de l’infirmerie et a récemment retrouvé les séances collectives, il a rejoint l’équipe de France U20 en début de semaine avant de prendre la direction de la Coupe du Monde au Chili. Luan Gadegbeku l’a quant à lui rejoint en fin de semaine passée après une blessure à l’entraînement. Le jeune milieu formé à l’ASSE sera encore absent à minima jusqu'à la trêve internationale. Aïmen Moueffek qui aurait pu manquer encore plusieurs semaines de compétition à fait son retour dès ce mardi sur la pelouse d’Amiens. Le marocain a remplacé Igor Miladinovic en cours de seconde période

Joao Ferreira s’est quant à lui blessé lors de l’échauffement face à Reims. Le latéral passé par Watford a été contraint de laisser sa place de titulaire à la dernière minute. Espéré à Amiens, le portugais n’a finalement pas effectué le voyage avec l’ASSE dans la Somme. Eirik Horneland le récupère pour la réception de l’En Avant ce week-end. Enfin, Pierre Ekwah reste toujours absent. Le milieu formé au FC Nantes refuse de revenir jouer sous la tunique Verte. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui n’ont pas trouvé de point de chute cet été, ne sont pas dans les plans du coach de l’ASSE.

Le groupe de l’ASSE