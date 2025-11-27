Coup dur pour l’USL Dunkerque. Le club maritime a confirmé cette semaine que son latéral gauche Abner Felipe souffrait d’une rupture des ligaments croisés, blessure survenue lors de la rencontre face au Stade de Reims le 1er novembre. Le diagnostic est sans appel : la saison du Brésilien est d’ores et déjà terminée.

Dans un communiqué, l’USLD a tenu à apporter son soutien au joueur : « À la suite de la rencontre Stade de Reims – USL Dunkerque, Abner Felipe a été victime d’une blessure, confirmant une rupture des ligaments croisés. Le club souhaite exprimer tout son soutien et toute son affection à Abner. La rééducation sera prise en charge par notre service performance. »

Une terrible répétition pour Abner

À 29 ans, Abner Felipe est malheureusement familier de ce type de blessure. Comme l’a rappelé La Voix du Nord, il s’agit de la quatrième rupture des croisés de sa carrière. Une série noire qui frappe encore le même genou, le gauche qui avait lâché en 2013, 2014, 2015 et de nouveau, donc, cette saison !

Arrivé dans le Nord avec une solide expérience (Portugal, Belgique, Brésil, formation partielle au Real Madrid), Abner s’était imposé comme un joueur clé du dispositif de Luis Castro, alors entraîneur de l'USLD. Très offensif, explosif dans son couloir, régulièrement comparé à Roberto Carlos pour son profil et son style, il était l’un des moteurs d’une équipe dunkerquoise séduisante dans le jeu.

Sa saison 2025-2026 reflétait d’ailleurs cette montée en puissance : régulièrement titulaire, actif dans le jeu, présent défensivement comme offensivement, il s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’USLD sur les premières journées de Ligue 2.

Un coup dur pour Dunkerque

Déjà privée de son capitaine Opa Sanganté, absent entre six et huit semaines, l’USLD perd désormais l’un de ses cadres les plus importants. Le club n’a pas tardé à lui rendre hommage : lors du derby contre Boulogne, les joueurs ont porté un tee-shirt de soutien pendant l’échauffement, preuve de l’importance du joueur dans le vestiaire.

Au-delà de l’impact humain, cette blessure oblige le coach Sanchez à repenser toute son animation défensive et offensive. Abner était un point de fixation essentiel dans la relance et un dépositaire du jeu côté gauche, très utile dans un système qui mise sur les transitions rapides et la verticalité.

Quel avenir maintenant ?

La rupture des croisés implique une indisponibilité d’au moins six à huit mois. Sa saison est donc a priori terminée. À 29 ans, et après quatre blessures graves de ce type, la question de la suite de sa carrière se posera inévitablement. Pour l’heure, le joueur se concentre sur sa rééducation. Dunkerque, de son côté, devra rapidement trouver des solutions, peut-être dès le mercato d’hiver. Remplacer un joueur aussi influent sera une mission complexe. Pour rappel, l'ASSE rencontrera Dunkerque dans un peu plus d'une semaine, le 6 décembre prochain à 20h.