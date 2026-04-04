L’ASSE se déplace à Nancy ce samedi à 20h pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre.

Après sa victoire convaincante face à Annecy (4-0), l’ASSE a encore gagné en confiance, et ce, au meilleur moment. Les hommes de Philippe Montanier restent pleinement dans la lutte pour les premières places et continuent de mettre la pression sur le leader troyen. Dans un sprint final où chaque point compte, ce déplacement en Lorraine représente une nouvelle étape à bien négocier pour rester dans le rythme.

En face, Nancy traverse une période plus délicate. Le club lorrain reste sur une série de six matchs sans victoire et voit son avance sur la zone de relégation se réduire. Avec seulement cinq points d’écart sur la zone rouge, les Nancéiens n’ont plus vraiment de marge. Dans ce contexte, ils aborderont cette rencontre avec la nécessité de réagir devant leur public.

Les Verts pourront s’appuyer sur plusieurs joueurs en forme ces dernières semaines. Lucas Stassin confirme son importance dans le secteur offensif, tandis que Zuriko Davitashvili continue de peser dans le jeu et dans les statistiques. Une animation offensive qui devra encore faire la différence face à une équipe sous pression.

La rencontre entre Nancy et l’ASSE sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h, avec une prise d’antenne à 19h30 pour la présentation du match et les compositions d’équipes. Les abonnés pourront également suivre la rencontre via l’application et les supports numériques de la chaîne.

Le débrief de Nancy-ASSE sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre des Verts, la soirée se poursuivra sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de Nancy - ASSE avec analyses, réactions et échanges avec les supporters en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour Nancy - ASSE, puis à 22h pour le débrief. Une nouvelle soirée pour suivre au plus près l’actualité des Verts.