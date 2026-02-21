Ce samedi, l'ASSE accueille le Stade Lavallois au Stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Irvin Cardona s’est présenté en conférence de presse d’avant match, ce jeudi, afin d’évoquer cette nouvelle échéance. L'ancien Brestois a évoqué la course à la montée. Extraits.

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : “Je suis aussi un joueur qui aime les espaces, qui aime courir et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des passeurs derrière moi pour me donner les ballons dans ces espaces là. On l'a bien fait sur le dernier match où j'ai plusieurs occasions pour donner des ballons de but sur le côté. C'est bien parce qu'aujourd'hui il faut continuer à marquer des buts, il faut rester aussi solide défensivement tous ensemble et voilà on l'a pas mal fait je pense contre Guingamp. Il faut aussi enchaîner…

Quand on est attaquant, on a toujours envie de marquer. Je ne vais pas vous le cacher. Mais maintenant, aujourd'hui, je priorise le collectif pour l'objectif… Aujourd'hui, ça me tient à cœur de revivre une montée avec ce club. Et si je peux aider aussi en faisant marquer des buts, ça va être un plaisir."

Cardona veut s'inspirer de sa dernière montée avec l'ASSE

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : “Toute la saison, les matchs sont super importants, mais on a des objectifs. Il faut qu'on gagne le plus de matchs et surtout à la maison. C'est important de gagner les matchs chez nous déjà. Comme dit le coach aujourd'hui, on va prendre les matchs les uns après les autres. On a un objectif, on le connaît, on n'a pas besoin de le répéter.

Maintenant, il faut voir au jour le jour et avancer au jour le jour. C'est ce qu'on a fait ces deux derniers matchs et ça nous a réussi, donc il faut continuer. Donc il ne faut pas lâcher, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, on sait que le foot ça peut aller très vite. Je vais reprendre l'exemple de la saison de la montée, quand j'étais là sur ma première saison. On n'a pas lâché, même avec un retard énorme, on a réussi à le faire. Donc quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher et on sait que tout peut aller très vite.

Personnellement, je préfère chasser jusqu'à la fin et monter, même s'il faut le faire à la dernière journée. Après, c'est sûr que si on a la possibilité d'être le chasseur et d'avoir des points d'avance, c'est toujours mieux, on va dire. Mais qu'on soit chasseur ou chassé, il faut réussir à atteindre notre objectif."