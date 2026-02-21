Le derby féminin entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais continue de produire ses effets bien au-delà du terrain. La lourde défaite concédée par les Stéphanoises au Groupama Stadium (4-0) a ouvert une séquence disciplinaire qui fragilise la section féminine de l'ASSE qui vit une saison terriblement compliquée.

Dans un premier temps, c’est l’entraîneur des féminines, Sébastien Joseph, qui s’est retrouvé au cœur de la tourmente. Mis à pied à titre conservatoire par le club quelques jours après la rencontre, le technicien était convoqué devant la commission de discipline de la Fédération Française de Football. En cause, des propos jugés insultants et violents envers l’arbitre principale, Madame Cécile Bessière, tenus dans le couloir menant aux vestiaires. Les faits ont été consignés dans deux rapports distincts, celui de l’arbitre et celui du délégué du match, Philippe Vital.

Les excuses de Sébastien Joseph n'ont pas tardé, via les réseaux sociaux : "Dans la chaleur d'un couloir, après une défaite lourde, les nerfs sont à vif. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité humaine. J'assume les responsabilités des émotions survenues dans un contexte de forte pression compétitive. Je comprends et mesure l'émotion suscitée par mes propos. Le respect du corps arbitral, du football et de ses valeurs demeurent non négociable. C'est précisément pour cela que j'ai présenté mes excuses sans délai. Toutefois, réduire un homme à un instant de débordement émotionnel, c'est ignorer la constance de mon engagement et de mes valeurs."

Malgré cela, la commission a frappé fort : quatorze matches fermes de suspension selon les informations révélées par EVECT. Une sanction lourde, qui l’écarte de facto jusqu’à la fin de la saison et rend son avenir sur le banc stéphanois plus qu’incertain.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là pour l'ASSE...

Selon les informations de L’Équipe, le président de l’Association, Jean-Marc Barsotti, aurait lui aussi exprimé son mécontentement à l’issue de la rencontre. Frustré par l’arbitrage et estimant qu’un penalty en faveur de l’ASSE n’avait pas été accordé, il aurait interpellé l’arbitre en déclarant : « Vous êtes nulle, Madame l’arbitre. Elle est nulle, comme d’habitude. » Des propos inappropriés, prononcés dans un contexte de tension évidente, mais qui n’ont pas échappé aux instances.

Toujours d’après les informations d’EVECT, Jean-Marc Barsotti a écopé d’une suspension de deux mois. Celle-ci comprend une interdiction de banc de touche, d’accès aux vestiaires des arbitres et de toute fonction officielle pendant la durée de la sanction. Une décision qui vient alourdir encore le climat autour de la section féminine stéphanoise.

Cette double sanction souligne la fermeté des instances disciplinaires face aux débordements verbaux, en particulier lorsqu’ils visent le corps arbitral. Elle intervient également dans une saison déjà compliquée pour l’équipe féminine, en difficulté au classement et désormais privée de son entraîneur pour plusieurs mois.

Au-delà du résultat du derby, cet épisode rappelle que la pression sportive, aussi forte soit-elle, n’exonère pas des exigences de respect et de maîtrise. L’ASSE va désormais devoir gérer les conséquences internes de cette séquence délicate, alors que la fin de saison s’annonce déterminante pour l’avenir sportif du club.