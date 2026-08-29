Ce samedi, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement à Dijon, lundi à 20h45. Le coach de l’ASSE a fait le point sur son groupe et sur l’infirmerie avant d’aller à Gaston-Gérard.

Avec l’objectif de rester leader, l’ASSE se déplace à Dijon ce lundi soir pour clore la quatrième journée de Ligue 2. Les Stéphanois veulent poursuivre leur série de victoires sur la pelouse du promu.

Pour cette rencontre, Ian Cathro compte plusieurs forfaits et incertitudes. Le coach écossais était attendu sur le sujet en conférence de presse, ce samedi.

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Chico Lamba et Nadir El Jamali poursuivent leur réathlétisation et espèrent retrouver la compétition dans les prochains jours. Le second, présent au collectif depuis plusieurs semaines, devrait pouvoir postuler ce lundi. Les deux joueurs, absents depuis plusieurs mois, ont été rejoints par Ben Old, en début de semaine. Touché à son retour du Mondial 2026, l’ancien de Wellington a retrouvé les terrains et pourrait être du déplacement à Dijon, ce lundi.

Samedi dernier, Ian Cathro et l’ASSE espéraient compter sur Mahmoud Jaber dans leur groupe. Le milieu israélien n’a finalement pas été inscrit sur la feuille de match. Ce lundi, l’ancien de Haïfa aura une nouvelle opportunité de faire son retour avec le club ligérien. Il a cependant fait son retour en individuel en début de semaine.

Touché face à Clermont, Joao Ferreira a vu le staff déclencher le protocole commotion à sa sortie. Le latéral portugais poursuit son programme de reprise imposé par la LFP et la FFF. Ian Cathro devait apporter des précisions à ce sujet en conférence de presse.

Le technicien de l’ASSE devait aussi donner des nouvelles d’une de ses recrues estivales. Sorti face à Grenoble, Jakob Breum a inquiété tout le peuple Vert. Le Danois semble s’être plaint d’une douleur musculaire et a directement été remplacé par Zuriko Davitashvili. Le club ne prendra aucun risque avec son numéro dix, qui espère pouvoir rapidement retrouver la compétition. Comme évoqué par nos soins, il s'est entraîné de manière individuelle depuis le début de semaine. Il est forfait pour le voyage en Côte-d'Or.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : "Il est possible que Ben Old soit de retour dans le groupe pour ce déplacement. Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risques le concernant."

🎙️ Ian Cathro avant #DFCOASSE 🏥 : "Il est possible que Ben Old soit de retour dans le groupe pour ce déplacement. Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risques le… pic.twitter.com/YFBnGE5nO2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 29, 2026