Excellente nouvelle du côté du Centre sportif Robert-Herbin ! Touché à la cheville lors du match amical contre Lausanne fin juillet et annoncé indisponible pour au moins six semaines, Ben Old a fait son retour sur les terrains d'entraînement ce mardi 25 août. Une présence captée par les clichés du club qui redonne le sourire aux supporters et à Ian Cathro.

C'est une image que l'on n'attendait pas si tôt. Alors que l'international néo-zélandais s'apprêtait à vivre un long tunnel d'indisponibilité suite à son entorse de la cheville subie face à Lausanne, il est de retour sur les terrains. Apparu sur les photos de la séance d'entraînement publiées par l'ASSE ce mardi 25 août, le joueur est sur la bonne voie

Ben Old sur le retour

Pour rappel, la fin du mois de juillet avait laissé poindre une réelle inquiétude au sein du staff stéphanois. Remplacé après seulement 23 minutes de jeu face aux Suisses, le Néo-Zélandais avait lui-même révélé sur ses réseaux sociaux l'étendue des dégâts. Une déchirure ligamentaire et un arrêt estimé à six semaines. Dans un message empreint de détresse mais aussi de résilience, Ben Old s'interrogeait sur la suite de sa saison après un retour déjà différé par sa participation à la Coupe du monde.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Finalement, quatre semaines seulement après cet incident, le voilà déjà rechaussé et actif aux côtés de ses coéquipiers. Même si le club et le staff médical veilleront à ne prendre aucun risque prématuré, cette reprise sur le terrain confirme que sa rééducation a progressé rapidement.

Un renfort de poids pour Ian Cathro

Ce retour anticipé tombe au meilleur des moments pour l'AS Saint-Étienne. Bien que les Verts réalisent un début de championnat parfait avec trois victoires en autant de rencontres (dont un net 4-0 face à Grenoble), le retour de Ben Old offre à Ian Cathro une solution de premier ordre. Utilisé comme latéral gauche depuis la seconde partie de saison dernière, il pourraît ainsi apporter une nouvelle concurrence à un poste où l'AS Saint-Etienne n'a pas vraiment de solutions de replis

Sa capacité à créer du danger, son volume de jeu et sa qualité de percussion apporteront encore davantage de profondeur. Reste désormais à savoir quelle sera la feuille de route exacte établie par le staff stéphanois pour son retour en compétition officielle.

De retour au boulot ! 👊 pic.twitter.com/J7Ql98Q1aJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 25, 2026