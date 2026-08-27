Trois victoires en trois matches, un mercato qui semble enfin porter ses fruits : l'ASSE tourne à plein régime en ce début de saison. Parmi les belles promesses estivales, Jakob Breum a déjà conquis le cœur du peuple vert. Mais sa blessure contractée face à Grenoble entretient toujours le doute à l'approche du déplacement à Dijon.

Le début de saison stéphanois a de quoi impressionner. Trois journées, trois victoires : les Verts confirment que la cellule de recrutement a visiblement eu le nez creux cet été, en misant sur des profils plus confirmés qu'à l'accoutumée. S'il reste évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives après seulement trois rencontres, la tendance est là et elle mérite d'être soulignée.

Parmi ces belles promesses, un nom se distingue particulièrement : celui de Jakob Breum, nouveau milieu offensif stéphanois.

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Jakob Breum : Une vista qui a déjà conquis Saint-Étienne

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Trois journées, deux buts, deux passes décisives, et des prises de balle qui ne trompent personne sur la qualité technique du joueur. La vista du Danois a rapidement séduit le Chaudron, au point de devenir l'un des artisans essentiels de l'animation offensive stéphanoise en seulement quelques semaines.

Une importance qui explique d'ailleurs le silence soudain qui s'est abattu sur le stade à la 27ᵉ minute du match face à Grenoble, lorsque Breum s'est allongé sur la pelouse, la main posée sur la cuisse. Ian Cathro n'a pris aucun risque, préférant sortir immédiatement son meneur de jeu alors que les Verts menaient déjà 2-0.

Cathro évoque une décision de précaution

Sans se montrer alarmiste, l'entraîneur écossais est resté mesuré en conférence de presse d'après-match, tout en confirmant l'importance capitale du joueur dans son dispositif. « Jakob ? Il a senti une pointe dans l'ischio, comme une contracture. On a dû prendre une décision, c'était un choix de précaution, il ne faut pas forcer quand nous avons ce genre de sensation », a-t-il expliqué.

Le technicien stéphanois a également insisté sur la place centrale occupée par son Danois au sein du collectif, justifiant l'ajustement tactique nécessaire une fois le joueur remplacé : « Il y a des postes plus importants que d'autres dans une équipe, notamment celui de Jakob, il a beaucoup de responsabilité dans ce registre. Il a fallu s'adapter à sa sortie pour garder la même importance du poste dans notre animation avec un autre joueur ».

Breum : Un entraînement individuel qui entretient le doute

Depuis cette sortie précipitée, c'est silence radio du côté du Forez. Aucune image du milieu offensif n'a filtré ces derniers jours. Selon nos informations, Jakob Breum s'est entraîné en individuel en ce début de semaine, multipliant les courses sans pour autant intégrer le groupe collectif.

Une situation qui rend sa participation au prochain match encore incertaine, à quelques jours seulement du déplacement à Dijon. Reste à savoir si le Danois parviendra à retrouver le groupe d'ici la fin de semaine, ou si l'ASSE devra composer une nouvelle fois sans son meneur de jeu le plus en vue de ce début de saison.

Une conférence de presse attendue avec impatience

Nul doute que Ian Cathro sera de nouveau interrogé sur ce dossier samedi devant la presse, à l'approche de cette échéance en terre bourguignonne. En attendant, la situation de Jakob Breum reste à surveiller de très près dans les prochains jours, alors que l'ASSE ne souhaite évidemment prendre aucun risque avec l'un des piliers de sa belle dynamique actuelle.