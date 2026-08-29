L’ASSE a débuté sa saison de National 2 par un match nul (0-0) sur la pelouse de Gallia Lucciana. Malgré des conditions très difficiles en Corse, les Verts ont affiché un état d’esprit solide et repartent avec un premier point.

Pour cette première journée de National 2, les Stéphanois ont longtemps maîtrisé leur sujet. Sous une chaleur étouffante, les hommes de Sylvain Gibert se sont montrés sérieux défensivement et ont réussi à conserver le ballon par séquences. Inquiétés principalement sur coups de pied arrêtés, ils ont également eu quelques opportunités, notamment par Niels Rised et sur un bon mouvement collectif.

Après la pause, le scénario s’est compliqué. Gallia Lucciana a affiché un visage plus offensif dans une rencontre devenue plus décousue. Les Corses se sont procuré davantage de situations, mais l’ASSE a pu compter sur Lucas Lavallée. Pour sa première avec les Verts, le gardien a réalisé plusieurs interventions importantes et notamment un arrêt de grande classe pour préserver son clean sheet.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les Stéphanois auraient toutefois pu l’emporter sur une dernière contre-attaque en supériorité numérique, mal négociée.

Sylvain Gibert (coach ASSE) retient surtout l’état d’esprit de son groupe

Les mots du coach de l'ASSE après la rencontre sur le site officiel : "C’est un bon point de pris. Je tire mon chapeau aux deux équipes qui ont du jouer sous une chaleur que j'ai rarement connu. Les Corses eux-mêmes n’étaient pas habitués à ça. Je veux aussi signaler la performance de notre grdien, qui nous a soulagé sur plusieurs situations et qui a notamment signé un arrêt de grande classe. On peut avoir un petit regret sur la toute dernière situation, où l'on négocie mal un contre en supériorité numérique.

Mais ça fait partie de l'apprentissage. Ce qu’il faut retenir aujourd’hui c’est l’état d’esprit montré par tout le groupe. Les garçons ont montré qu'ils formaient une vraie équipe, qui ne voulait pas prendre de but et qui voulait faire des choses ensemble. Bien sur on doit améliorer le contenu, mais si on garde cet état d'esprtit tout au long de la saison, ce sera une bonne base."