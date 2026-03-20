Le Stade de Reims essaye de se relver. Les rémois traversent une zone de turbulence complexe. La défaite à Reims a fait mal aux têtes. La blessure d'Hafiz Ibrahim n'arrange rien. Karel Geraerts s'est exprimé en conférence de presse avant cette nouvelle journée de Ligue 2.

Karel Geraerts avant la J28 de Ligue 2 : "Après la défaite face à Rodez ? J'avoue que le premier jour c'était compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde au club, parce que le résultat avec ce scénario… C'est un coup dur mentalement. Il a fallu deux-trois jours pour digérer tout ça. Mais maintenant, la seule route qu'on doit prendre, c'est la route vers l'avant. Regarder vers l'avant avec un prochain match face à Guingamp."

Reims part de loin

Karel Geraerts avant la J28 de Ligue 2 : "C'est clair pour tout le monde. On a commencé la saison presque à zéro. Presque tous les joueurs étaient partis. Il fallait construire une équipe en repartant de zéro. J'oserais même dire moins que zéro, parce qu'avec la descente, ça se sentait partout dans le club. Ce qui est très logique. Après, on a fait une préparation avec beaucoup d'énergie. Tout le monde a vu que ça venait doucement. Le mois d'août-septembre, les résultats étaient irréguliers. On gagnait, on perdait, c'était pas encore assez stable. Ensuite, nous avons eu une très bonne période où on a fait une série. Et là, malheureusement, on est dans une série qui est moins bonne. Il faut casser cette spirale le plus vite possible."

Une obligation de ne rien lâcher en Ligue 2

Karel Geraerts avant la J28 de Ligue 2 : "Des joueurs encore prêt à batailler en Ligue 2 ? Bien sûr, on est tous des sportifs, on a tous de l'ambition. C'est dans le dur où tu vois la force que tu as. J'ai vu cette semaine des joueurs abattus et déçus au début. C'est à nous maintenant de s'en sortir le plus vite possible.

C'est encore une fois un match très important, il reste que 7 matchs. Chaque semaine, la chance devient de plus en plus petite. C'est encore un match très important. C'est un match de clé parce que c'est avant la trève."

Karel Garaerts avant la J28 de Ligue 2 : "J'ai quand même encore une mauvaise nouvelle pour Hafiz Ibrahim. Il s'est blessé à l'entraînement il y a deux jours, ligament croisé, donc ça veut dire 6 à 9 mois d'absence. Tout tombe en même temps. C'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il était de nouveau finalement de retour. C'est un gros coup dur pour lui, pour le groupe, pour tout le monde."

Source : Stade de Reims