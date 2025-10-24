L'ASSE affronte Annecy ce samedi à 20h. Une affiche très attendue par les supporters stéphanois. Présent en conférence de presse, Eirik Horneland a fait le point sur son effectif. Le coach des Verts n'a pas non plus hésité à pointer du doigt certaines choses !

Eirik Horneland (ASSE) : "L'objectif, c'est d'arriver à créer une discipline sur le terrain. Tous ces matchs qu'on joue sont très exigeants. Je pense qu'on fait partie des équipes qui sont les plus dominatrices du championnat. Ce qui offre parfois des situations de contre-attaque à nos adversaires qui demandent beaucoup de concentration à nos défenseurs."

L'ASSE doit être plus concentré

Le coach de l'ASSE a également mentionné certaines qualités, qu'il estime que son équipe doit avoir. "Quand on joue dans une défense d'une équipe dominante, il faut vraiment être très concentré et attentif quand l'équipe vient à perdre le ballon. L'objectif est vraiment de créer la discipline et que les joueurs soient attentifs de la première à la dernière minute."

Eirik Horneland (ASSE) : "Cette concentration, cette discipline, c'est quelque chose qu'on essaie de construire au quotidien lors des entraînements. Mais aussi en encourageant la communication entre les joueurs. On évoque le sujet avec eux, en dehors du terrain, notamment avec du travail vidéo. On essaie que toutes les interactions qu'on a avec les joueurs puissent les rendre plus attentifs sur ce sujet de la concentration."

Les joueurs et le staff de l'ASSE le savent, ils seront attendus sur chacune des 24 rencontres de championnat qu'il reste. Il va ainsi falloir faire preuve d'un très bon état d'esprit.

Les Verts manquent-ils d'humilité ?

Eirik Horneland (ASSE) : "Un manque d'humilité ? On doit vraiment respecter tous nos adversaires et ce championnat. Nous avons été ces derniers temps, peut-être trop sur courant alternatif au niveau de l'engagement ou de l'intensité. On est capable de donner plus que ce qu'on a montré sur nos derniers matchs. Il faut qu'on augmente notre niveau d'exigence sur la concentration"

Pour le coach de l'ASSE cela passe par une certaine discipline. Ce dernier attend plus de ses joueurs. Depuis, le début de la saison de Ligue 2, les débuts de matchs ne sont pas forcément idéaux. Cela peut notamment permettre à l'adversaire de l'AS Saint-Etienne de prendre peu à peu confiance.

"Il faut qu'on attaque les matchs de manière plus sérieuse. Je pense que les matchs contre Reims et Montpellier ont été abordés de la même manière. On reste sur deux défaites à domicile, ce qui n'est pas acceptable dans notre situation. Il faut vraiment faire preuve d'humilité dans ce championnat parce que c'est un championnat très exigeant."

Une transition difficile pour l'ASSE ?

En difficulté en Ligue 1, l'année dernière, l'ASSE s'est rapidement trouvé dans une position de relégable. L'objectif était ainsi de lutter, pour se maintenir. Le club n'y est pas parvenu, mais cette année les objectifs sont clairement différents. Annoncés comme favoris, les joueurs se retrouvent dans une position, de "grands favoris" et savent qu'ils sont très attendus.

Eirik Horneland (ASSE) : "Passer d'équipe relégable à équipe leader ? Pour moi, ça ne devrait pas être un problème d'arriver à switcher sur ces deux statuts. Il faut avoir de l'humilité. On peut avoir des talents dans l'équipe. Mais même les talents ont besoin de travail. Il faut montrer plus de concentration. Aborder les matchs avec la bonne attitude et le faire à chaque rencontre. C'est quelque chose qui nous a manqué sur les deux derniers matchs à domicile. Il y a eu des rencontres comme ça où le projet de jeu qu'on voulait mettre en place n'a pas été respecté. C'est plutôt l'adversaire qui a réussi à installer le sien."