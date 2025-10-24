Sous tension après un début de saison catastrophique, le SC Bastia fait face à une colère grandissante de ses supporters, notamment envers l'ancien coach de l'ASSE, Fred Antonetti.

Frédéric Antonetti, directeur sportif et figure emblématique du club, est directement visé.

Bastia – Laval : un choc entre mal classés

Englué à la dernière place de Ligue 2 avec 4 petits points après 10 journées (4 nuls, 6 défaites), le Sporting Club de Bastia n’a toujours pas décroché la moindre victoire cette saison. La dernière désillusion en date, une défaite 1-0 sur la pelouse de Troyes pourtant réduit à dix dès la 20e minute, a accentué les tensions. Et le prochain match contre Laval, avant-dernier au classement, s’annonce explosif.

Au-delà du terrain, c’est tout un club qui semble à bout de nerfs. Invité sur NRJ Corse, le président Claude Ferrandi s’est longuement exprimé sur la situation sportive préoccupante du SCB. Entre critiques arbitrales, difficultés sur le marché des transferts et soutien renouvelé à Benoît Tavenot, l’intervention du président a tenté de calmer la grogne.

Antonetti, une double casquette qui dérange

Si les résultats ne sont pas là, les regards se tournent aussi vers la direction sportive incarnée par Frédéric Antonetti. Revenu au club en tant que directeur sportif, l’ancien entraîneur stéphanois cumule ce rôle avec celui de consultant pour Canal +. Une double casquette qui passe de plus en plus mal chez les supporters bastiais, en quête d’un engagement total face à la crise.

Ces derniers ont exprimé leur colère de manière explicite. Des banderoles ont été installées devant le centre d’entraînement et le stade Armand-Cesari, à Furiani. On pouvait notamment lire : « Projet National ? » « Antonetti : Canal ou Sporting ? ». Un message clair adressé à celui qui est censé piloter le projet sportif du club.

Ferrandi tente de rassurer, le mercato patine

Face à la pression, Claude Ferrandi tente de maintenir le cap. Il l’a répété, le projet n’est pas en crise, mais traverse une mauvaise passe sportive. Le club cherche activement un renfort d’expérience, et plusieurs pistes sont évoquées : Farid Boulaya, André Ayew, voire Wahbi Khazri, approché à plusieurs reprises ces dernières saisons.

Mais aucune recrue n’a encore été officialisée. Et le président a prévenu : faute de possibilité de transfert payant, seul un joueur libre peut arriver. Une contrainte de plus dans un contexte déjà explosif.

Pendant ce temps, le club doit également composer avec des décisions arbitrales contestées (comme à Troyes, où Amine Boutrah a subi une fracture de l’orbite sans expulsion de son "agresseur") et un climat judiciaire tendu avec un litige de 700 000 euros lié à l'ancienne SASP.

Le match contre Laval, déjà capital sur le plan sportif, sera aussi un révélateur de l’ambiance au sein du club corse. Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, le projet bastiais pourrait vite dérailler.

