Le mercato hivernal n’agite pas que le présent de l’ASSE. Plusieurs anciens joueurs (et joueuses) formés ou passés par le Forez ont changé d’air ces dernières semaines. Tour d’horizon.

Ils ont porté le maillot vert, parfois brièvement, parfois avec éclat. Aujourd’hui, ils poursuivent leur chemin aux quatre coins du monde. Entre signatures inattendues, fins de contrat et retours sur le devant de la scène, le mercato de janvier 2026 a vu plusieurs ex-Stéphanois se relancer.

De Zouma à Abi : des trajectoires contrastées depuis l'ASSE

À la surprise générale, Kurt Zouma, international français formé à l’ASSE, se retrouve sans club après une expérience surprenante en Roumanie au CFR Cluj. Une situation inattendue pour un joueur de 31 ans passé par Chelsea et West Ham. Le défenseur pourrait rebondir rapidement si une opportunité crédible se présente.

Charles Abi, autre joueur formé à l'ASSE, quitte Rouen pour rejoindre Valenciennes. De son côté, Samy Baghdadi fait le chemin inverse en Ligue 2, passant de Valenciennes à Sochaux.

Anthony Maisonnial, ex-gardien du centre, signe en N2 à Saint-Priest, tandis que Lenny Pastor tente une aventure en Turquie à Eyüpspor.

Des ex-Verts qui tentent encore leur chance

Plusieurs autres anciens ont également bougé ces dernières semaines. Hernani, le milieu brésilien passé brièvement dans le Forez, rejoint Monza en Série B italienne. Mathys Saban, ex-espoir de l’ASSE, n’est plus sous contrat avec le Racing Luxembourg. Idem pour Jérémie Porsan-Clémente, libéré par le club letton du Riga FS.

Côté Ligue 1, Rémy Cabella est prêté par l’Olympiakos à Nantes. Il retrouve du temps de jeu et n'a pas tardé avant de performer. Il a transformé le penalty des canaris face à l'OM. Enfin, Pape Abou Cissé, autre ancien stéphanois passé par l’Olympiakos, file en islande à l’IF Vestri, une destination atypique pour un joueur qui avait fait grand bien lors de son passage à l'ASSE.

Claude Puel, de retour aux affaires

Dernier mouvement notable : Claude Puel, ancien coach de l’ASSE (2019–2021), retrouve un banc de Ligue 1. Il a été nommé entraîneur de l’OGC Nice, un club qu’il connaît bien et avec lequel il avait brillé au début des années 2010. Après un nul accroché pour sa première face à Strasbourg, les aiglons se sont qualifiés sur la pelouse de Nantes en Coupe de France (5-3 tab).

