Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse ce midi avant de se déplacer en Haute-Savoie. Avant la rencontre à Annecy comptant pour la 11ᵉ journée de Ligue 2, le coach de l’ASSE a été questionné sur l’état physique de ses troupes.

L’entraîneur stéphanois va devoir gérer son effectif au vu d’un enchaînement de 3 rencontres en 7 jours qui l’attend. Voici les mots du norvégien sur son effectif.

Un nouvel enchaînement de 3 matchs en 7 jours

Comme en septembre, Eirik Horneland va avoir à gérer un enchaînement crucial de 3 journées en 1 semaine. Après une défaite face au Mans la semaine passée, les Verts sont à la relance du côté d’Annecy avant d’affronter Pau et le Red Star, respectivement 2ᵉ et 4ᵉ de Ligue 2 avant de lancer la 11ᵉ journée de Ligue 2. L’ASSE à l’occasion de s’offrir 2 concurrents directs lors des 7 prochains jours et s’apprête à vivre le 1er gros tournant de sa saison.

Une défense centrale toujours affaiblie

Djylian N’Guessan a rallié le Forez à l’issue de la Coupe du Monde U20 au Chili. L'attaquant des Verts s’est incliné en petite finale avec les Bleuets et est donc rentré bredouille d’Amérique du Sud. Luan Gadegbeku a retrouvé les séances collectives depuis plusieurs jours et souhaite être apte pour ce week-end. Lassana Traoré a dû patienter davantage pour retrouver l’entraînement avec le groupe.

En défense, Eirik Horneland va devoir se passer de Chico Lamba pour plusieurs rencontres. Opéré il y a plusieurs jours, le portugais ne devrait pas pouvoir revenir à la compétition avant la fin du mois de novembre, à minima. Le défenseur central venu d’Arouca soufre d’une blessure délicate et sa durée d’indisponibilité reste assez floue pour Eirik Horneland.

Cette blessure a obligé le coach norvégien à replacer Joao Ferreira en défense centrale face au Mans. Le latéral portugais a donc été suppléé par Yvann Maçon sur le côté droit de la défense stéphanoise. L’ancien dunkerquois n’avait plus joué depuis le début de l’été avec sa sélection lors de la Goal Cup.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland (ASSE) : "Chico Lamba et Lassana Traoré restent forfaits, Maxime Bernauer purge son dernier match de suspension. Seul João Ferreira a manqué le début de semaine, car il est devenu papa au Portugal. Il est désormais de retour ! De son côté, Djylian N’Guessan est resté au repos ces derniers jours après sa CDM U20."