À l’approche de la réception du Mans, samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) prépare son retour dans le Chaudron, 3 semaines après sa dernière apparition à domicile. En conférence de presse, Eirik Horneland a abordé ce match de la 10ᵉ journée de Ligue 2.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “En latéral droit ? Je pense qu'il y a trois possibilités. Si on bascule João Ferreira dans l'axe, on a des joueurs comme Dennis Appiah, Strahinja Stojkovic et Yvann Maçon qui sont à notre disposition. Tous les trois sont en bonne forme. J'ai vu Ivan Masson disputer un match de Challenge d'Espoir la semaine dernière, il s'en tirait vraiment bien. Il a l'air de plus en plus fort physiquement. Ce n'était pas sa première rencontre avec l'équipe réserve. Il a pris du temps de jeu. Quant à Stojkovic, il a disputé un match avec la Serbie la semaine dernière. Il a été dans le rythme. Ils sont tous les trois prêts et disponibles pour le match."

Ferreira débutera dans l'axe

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Appiah ou Ferreira pour remplacer Lamba ? Mon choix, vous le connaissez déjà parce que c'est déjà un choix que j'ai fait sur la rencontre contre Montpellier en faisant passer Joao dans l'axe et en mettant Denis en latéral. Ferreira est un joueur qui a déjà joué axial dans une défense à trois au Portugal. Je ne pense pas que ce que je ferai ce week-end avec l'équipe va beaucoup vous surprendre."

L'ASSE a un joker dans sa poche

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “João Ferreira est un joueur qui a des qualités différentes de celles de Chico, mais il a un gros volume de jeu. Il est assez rapide quand il s'agit de partir sur le côté, de contrôler l'espace dans son dos, mais aussi capable de porter le ballon vers l'avant. Je pense qu'il a vraiment fait un bon match contre Montpellier sur ces 45 minutes qu'il a jouées. On l'a vu contrer pas mal de tirs, se sentir à l'aise sur cette position-là. J'ai vraiment hâte de le revoir dans ce rôle."

Jaber, la bonne surprise

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Mahmoud Jaber a fini le match contre Montpellier avec quelques raideurs musculaires. Il est parti avec cette douleur sur sa semaine internationale puisqu'il était sélectionné par Israël. Il est revenu plus vite. On l'a accueilli, il est de retour à l'entraînement depuis mardi.

Mahmoud Jaber est un joueur qui a beaucoup de recul sur la situation, qui est structuré. Il est parti avec l'envie de jouer pour son pays. Mais avec l'équipe nationale, il a réalisé une IRM qui a montré une petite blessure musculaire. Donc, ils ont décidé de l'épargner. On l'a récupéré en début de semaine. C'était mieux pour nous.

Il est vraiment parti là-bas avec l'intention de jouer. Il a eu cette petite alerte musculaire qui a été suivie. On l'a récupérée. Il a mis un ou deux jours à se remettre. Et maintenant, il a l'air d'être en pleine forme."