Alors qu'il a accumulé du temps de jeu au Chili avec les Bleuets, Djylian N'Guessan, le jeune attaquant stéphanois suscite l’intérêt de clubs étrangers, pour certains prestigieux. L’ASSE pourrait perdre l’un de ses plus grands talents.

Il n’a que 17 ans, mais Djylian N’Guessan est déjà en train d’écrire un chapitre singulier de l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Formé au club depuis l’âge de 7 ans, buteur précoce et technique racé, il avait signé son premier contrat professionnel à seulement 16 ans et 2 mois, battant les précocités de Kurt Zouma ou Allan Saint-Maximin.

Mais depuis l’été dernier, la trajectoire s’est un peu tendue. Blessé à la reprise, dès la première rencontre amicale, le jeune attaquant a été tenu éloigné des terrains, laissant Lucas Stassin s’imposer comme fer de lance de l’attaque et obligeant l’ASSE à recruter Joshua Duffus pour densifier la rotation. Résultat : le temps de jeu de N’Guessan en Ligue 2 est nul cette saison.

Une vitrine mondiale et des prétendants de poids pour N'Guessan

C’est loin du Forez, au Chili, que N’Guessan a retrouvé la lumière. Surclassé avec l’équipe de France U20 pour disputer la Coupe du Monde, il s’est vu offrir un rôle important au sein des Bleuets, qui ont atteint les demi-finales de la compétition.

Et ses performances n’ont pas manqué d’attirer les regards. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs clubs étrangers ont manifesté un intérêt concret pour le joueur stéphanois. Parmi eux, Chelsea, l’Inter Milan, l'Udinese ou encore Watford. Une liste qui témoigne de l’aura que dégage désormais le jeune stéphanois sur le marché international.

Ce n’est pas une surprise pour les observateurs avertis : N’Guessan évolue dans une compétition très scrutée, et ses qualités de percussion, sa vista et sa maturité tactique en font une cible logique pour les géants européens, toujours en quête de jeunes talents à fort potentiel. La France est un creuset, et le mondial U20, qui se terminera ce week-end avec un duel face à la Colombie pour la 3ème place, un théâtre rêvé pour les recruteurs.

Prolongation en suspens, avenir incertain

Pour l’ASSE, le dossier devient sensible. Le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027, mais les discussions autour d’une prolongation sont à l’arrêt. Le clan du joueur souhaiterait des garanties sportives et financières que le club n’est, à ce stade, pas en mesure de lui offrir. Le contexte rappelle celui vécu au moment de la signature de son premier contrat pro, déjà compliquée à finaliser.

S’il ne prolonge pas, un départ dès cet hiver n’est pas à exclure. Et la somme évoquée pourrait grimper à 10 millions d’euros, une opération importante pour un joueur de 17 ans, encore peu utilisé en pro. À l’inverse, l’ASSE pourrait aussi décider de miser sur lui pour la deuxième moitié de saison, dans un championnat où la profondeur de banc pourrait faire la différence dans la course à la montée.

Un symbole en sursis

En interne, personne ne doute du potentiel de N’Guessan. Mais son avenir interroge. L’ASSE peut-elle retenir un tel talent face aux sirènes des plus grands clubs européens ? Et le joueur a-t-il encore la place qu’il mérite dans un effectif construit pour remonter en Ligue 1 ?

Une chose est sûre : le Mondial U20 aura changé la donne. Djylian N’Guessan est passé de grand espoir stéphanois à cible européenne. Et le mercato d’hiver pourrait bien en être le théâtre.