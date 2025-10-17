Transféré en fin de mercato à Trabzonspor, Benjamin Bouchouari n'a toujours pas disputé la moindre minute en Turquie. Le milieu de terrain marocain devrait enfin pouvoir refouler les pelouses dans les semaines à venir. Il s'est exprimé en conférence de presse cette fin de semaine. Retranscription et traduction.

Benjamin Bouchouari (Trabzonspor - Ex ASSE) : "Je me sens très bien. J'ai travaillé sur moi-même pendant un mois. Au mois dernier, j'ai fait des entraînements individuels. Je me sens très bien physiquement. Je suis heureux que cette blessure soit derrière moi et que je puisse jouer."

Bouchouari est heureux

Benjamin Bouchouari (Trabzonspor - Ex ASSE) : " Le plus important pour un joueur, c'est de ressentir de la confiance. Je suis très heureux de la confiance du coach, de tout le monde au club. Les directeurs, le personnel, les joueurs. Pour un joueur, c'est la chose la plus importante que vous pouvez avoir lorsque vous arrivez dans un nouveau club. Je voudrais remercier tout le monde, mais en particulier le coach."

Bien manger. Bien dormir

Benjamin Bouchouari (Trabzonspor - Ex ASSE) : "Je pense prendre soin de mon corps. Je dors bien, je mange bien. J'ai ma femme qui m'aide, donc c'est plus facile. Ce sont juste des habitudes professionnelles.

J'ai regardé l'équipe au cours des deux dernières semaines. Ils font du très bon travail. C'est difficile quand on est blessé. Il faut beaucoup de patience, car on ne peut pas faire grand-choses."

Le public de l'ASSE aussi chaud qu'en Turquie

Benjamin Bouchouari (Trabzonspor - Ex ASSE) : "Je n'ai rien de spécial à annoncer aux supporters. Je vais jouer comme j'ai toujours joué. Jouer mon jeu. Et sur l'atmosphère autour du foot en Turquie, c'est probablement la même chose qu'à Saint-Etienne. Beaucoup de gens regardent le club. Ils adorent le club. Ce sont un peu les mêmes supporters. C'est un plaisir de jouer pour eux."

Un milieu polyvalent

Benjamin Bouchouari (Trabzonspor - Ex ASSE) : "J'ai fait quelques entraînements la semaine dernière et c'était très clair. C'est un coach qui aime jouer et je suis un joueur qui aime jouer, donc je pense qu’on va s'adapter ensemble. Il peut me voir dans un rôle de 8, 10 ou 6. Je peux jouer dans les deux postes au milieu de terrain, ce n'est pas un problème."

Bouchouari se compara à Vitinha

Benjamin Bouchouari (Trabzonspor - Ex ASSE) : "Parmi les joueurs actuels, en termes de profil, vous pouvez me comparer à un joueur comme Vitinha du PSG. Il est bon avec la balle, il essaie toujours de trouver une solution. Il est intelligent, il se place et se déplace bien sûr le terrain.

Je ne me soucie pas du joueur avec qui je joue. Je pense que je peux m'amuser avec tous les joueurs. Tous les joueurs sont bons, donc je m'amuse avec tout le monde sur la table. Certains parlent français, c'est plus facile pour moi. Mais je parle aussi l'anglais. Je n’ai pas de problème de communication.

Je pense que je suis un joueur dynamique, que ce soit offensivement ou défensivement."