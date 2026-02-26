Naoufan Mnemoi (portrait ici) continue sa progression avec l’équipe de France U16. Le jeune défenseur de l’ASSE s’est illustré lors du tournoi de développement UEFA en Turquie, enchaînant du temps de jeu et des responsabilités. Un signal fort pour le Stéphanois.

Le week-end dernier, la sélection U16 lançait son tournoi face à l’Espagne. Un choc d’entrée. Et une belle surprise pour les supporters stéphanois. Naoufan Mnemoi était titulaire pour ce premier rendez-vous. Mieux encore, le défenseur de l’AS Saint-Étienne a disputé l’intégralité de la rencontre.

Dans un match accroché, les Bleuets ont arraché la victoire dans le temps additionnel (3-2). Une entame idéale pour les Tricolores, samedi 21 février, à Manavgat, en Turquie. Pour Mnemoi, cette titularisation et ces 90 minutes pleines confirment la confiance du staff national. À seulement 16 ans, le Stéphanois prend du galon sur la scène internationale.

Naoufan Mnemoi enchaîne face au Danemark

Deux jours plus tard, l’équipe de France U16 retrouvait le terrain pour affronter le Danemark. Cette fois, le scénario fut plus compliqué. Rapidement réduits à dix, les Bleuets ont disputé une grande partie de la rencontre en infériorité numérique.

Malgré ce contexte difficile, les Français ont tenu. Le score affichait 1-1 au terme du temps réglementaire. La décision s’est faite aux tirs au but. Cruelle issue. Les Tricolores se sont inclinés 7-6 lors de la séance (1-1, 6 tab 7).

Naoufan Mnemoi n’était pas titulaire au coup d’envoi, mais il est entré en jeu à la pause. Le défenseur stéphanois a donc disputé toute la seconde période. Engagé dans les duels, il a écopé d’un carton jaune, selon les informations de la Fédération Française de Football. Une rencontre intense, à l’image du tournoi.

L’ASSE peut se réjouir

Face à l'Angleterre, les U16 français se sont imposé 2-0. Une victoire logique qui envoie un message fort. Mnemoi n'est pas entré en jeu cette fois. Une chose est sûre, la France dispose encore une fois d'une belle génération. Une belle génération où figure le stéphanois Mnemoi.

Ce rassemblement confirme une tendance. Naoufan Mnemoi s’installe progressivement dans la rotation des Bleuets. Une titularisation contre l’Espagne. Une entrée décisive dans un match à haute tension face au Danemark. Du temps de jeu, de l’expérience et une confrontation face à des nations majeures de la formation européenne.