Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse ce midi avant de recevoir Le Mans. Avant la rencontre comptant pour la 10ᵉ journée de Ligue 2, le coach de l’ASSE a été questionné sur l’état de ses troupes et notamment de ses joueurs revenus de leur sélection à l’issue de la trêve internationale. Voici les mots du norvégien sur son effectif.

Comme en septembre, la trêve internationale a eu son lot de surprises pour Eirik Horneland. Après une rencontre à Montpellier où l’ASSE a vu deux joueurs sortir blessés, le coach norvégien n’a pas pu récupérer ces deux éléments durant la trêve. L’entraîneur stéphanois a aussi vu plusieurs joueurs rentrer de sélection plus tôt que prévu.

Des absences notables dans le Forez

Après sa sortie de l’infirmerie, Djylian N’Guessan a rapidement quitté le Forez pour aller disputer la Coupe du Monde U20 au Chili. L’attaquant des Verts, éliminé cette nuit, ne sera évidemment pas disponible. Les jeunes français affronteront la Colombie samedi soir en petite finale. Luan Gadegbeku a retrouvé les pelouses lors de sa réathlétisation pendant la trêve. Il en est de même pour Lassana Traoré. Sorti touché face au MHSC, Augustine Boakye a rapidement retrouvé les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin. Le Ghanéen sera disponible pour la réception du Mans, samedi soir.

Mahmoud Jaber a également inquiété durant cette trêve internationale. Le milieu a quitté la sélection israélienne avant leur déplacement en Norvège après avoir ressenti une douleur. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa était à l’entraînement dès lundi avec les Verts. Il a rejoint le groupe mercredi.

En revanche, l’ASSE craignait de perdre Chico Lamba pour plusieurs rencontres. Le défenseur portugais est sorti à la mi-temps à Montpellier suite à une blessure aux adducteurs. Une blessure qui l’a obligé à se faire opérer. Il sera donc forfait pour les semaines à venir.

Si l’histoire entre Pierre Ekwah et l’ASSE est loin d’être terminée, le joueur semble avoir clos le chapitre sportif de sa carrière Verte en ne souhaitant pas jouer en Ligue 2. Dylan Batubinsika et Yvann Maçon sont toujours hors des plans d’Eirik Horneland qui ne devrait pas les convoquer, malgré les absences en défense.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland (ASSE) : "À part Dylan Batubinsika, de retour demain, tous les internationaux sont là. Ils sont également en forme, c’est bien ! Ce week-end, nous serons privés de Chico Lamba qui a été opéré et sera absent pour une période difficile à estimer. Luan Gadegbeku a retrouvé les séances, Lassana Traoré devrait en faire de même dès la semaine prochaine."