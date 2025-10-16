De retour de trêve internationale, les Stéphanois accueillent Le Mans ce samedi. Récemment promus, les Manceaux réalisent pourtant un début de saison au-dessus des espérances avec une 11e place en Ligue 2. Le journaliste Lucien Chapotte, suiveur des Sang et Or, a répondu à nos questions.

Les infos essentielles :

ASSE vs Le Mans FC.

sam. 18 octobre, 20:00.

Stade Geoffroy-Guichard.

beIN Sport.

Le Mans débarque tout juste en Ligue 2 après une place en National la saison dernière, quels objectifs ont été fixés pour cette année ?

"À l’issue de la montée, les objectifs fixés par la direction étaient très clairs : c’était le maintien, et ça a été répété en avant-saison. Mais ce qu’on a vu sur ce début de saison, c’est que Le Mans peut viser un peu mieux que ça, je pense. Ils connaissent leur niveau de jeu, ils savent être solides, surtout mentalement. Et ça les place, à mon avis, dans le ventre mou de la Ligue 2, peut-être en seconde partie de tableau, mais pas directement dans la lutte pour le maintien. S’ils continuent comme ça, je les vois plus proches de la 10e place que de la 16e ou 17e.Ce début de saison a montré que le Mans FC montait vraiment en puissance.

Patrick Videira, lui, aime beaucoup tester. Il a un système bien à lui, une sorte de 3-5-2 ou 5-3-2 très offensif, avec un buteur et un attaquant en appui derrière. C’est une équipe qui a besoin de repères, mais surtout, c’est un système qui demande énormément d’efforts physiques. Toutes les recrues nous ont dit que la préparation avait été hyper intense. Il a fallu assimiler la charge demandée par le staff, et maintenant, on commence à voir les effets. Il a fallu patienter, mais ça se met en place. À mon sens, c’est prometteur."

Le Mans est parvenu à accrocher le nul face à de gros poissons du championnat. Comment analyser ces prestations ? Une équipe capable d'inverser le cours d'un match ?

"Le Mans, c’est une équipe capable de regarder à peu près n’importe qui dans les yeux… comme de s’écrouler face à un mal classé. C’était déjà le cas l’an dernier, et j’ai l’impression que ça peut se reproduire cette année. Mais je trouve qu’ils sont plus solides, avec encore plus de caractère. C’était déjà la marque de fabrique de Patrick Videira, et c’est encore ce qui semble être son ingrédient secret.

On l’a vu à plusieurs reprises : Le Mans égalise, réduit l’écart ou l’emporte dans les dernières minutes. Ce qu’on appelle, entre nous, le Videira time. C’est là qu’ils sont les meilleurs, mentalement. Mais il n’y a pas que le mental : il y a aussi le physique. Avec une prépa très intense, on le sent dans les fins de match : ils ont plus de jus. Et surtout, ils savent utiliser leurs entrants. Ils sont souvent décisifs, capables d’inverser un match."

Comment faire tomber les Verts ? Peut-on s'attendre à un scénario similaire que face à Troyes (2-2) ?

"Après, je ne pense pas qu’il y ait de recette particulière. Je ne suis pas dans la tête de Patrick Videira, je ne sais pas exactement ce qu’il va demander. Mais on peut imaginer un scénario ressemblant à celui vu contre l'ESTAC : un petit round d’observation, laisser un peu le ballon aux Stéphanois. Rester en place, et piquer entre la 15e et la 25e avant d’imposer leur jeu et de prendre le dessus. C’est ce qui s’était passé contre Troyes, sauf qu’il faudra éviter un trou d’air de deux minutes comme celui qui avait offert deux buts aux Troyens.

Après, Saint-Étienne, ça reste un gros du championnat. Ce sera compliqué. Avec Clément, c’est toujours difficile de prévoir le scénario d’un match."

Comment aborder ce match à Geoffroy Guichard ? Une potentielle crispation, ou motivation supplémentaire ?

"Et puis, il y a l’ambiance. À Geoffroy-Guichard, Le Mans va découvrir quelque chose qu’il n’a pas encore connu. Là, ça va être une motivation énorme, mais ça peut aussi créer de la tension. On le sait, Geoffroy, c’est assourdissant : on ne s’entend pas, même pas son coach.

Je suppose que Patrick Videira va préparer ses joueurs à ça. Peut-être les faire jouer avec les enceintes à fond pour simuler le bruit, pour qu’ils n’entendent pas sa voix. Je ne sais pas exactement ce qu’il fera, mais je ne pense pas qu’ils resteront uniquement au centre d’entraînement avant d’aller à Saint-Étienne. À mon avis, l’ambiance du Chaudron, ça va forcément jouer."