L’ASSE s’apprête à disputer un nouveau rendez-vous important en Ligue 2. Ce samedi soir, les Verts accueilleront le Stade de Reims pour la 6ᵉ journée du championnat. À deux jours de la rencontre, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions et aborder les derniers réglages.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Aïmen Mouffek est forfait pour ce match. Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili ne se sont pas entrainé avec l’équipe cette semaine. Pour l’instant, c'est du 50-50 pour qu’il postule pour une place dans le groupe de ce week-end.

Quelques joueurs ont été malades cette semaine, mais je pense qu'il reste des candidats potentiels pour le groupe samedi. Irvin Cardona était malade. Nadé aussi n’était pas bien. Il s’est entrainé malgré tout.

Mahmoud Jaber est absent depuis un peu plus de deux semaines après la blessure qu'il a eue contre Grenoble. Il manque de temps de jeu et son retour à l'entraînement est un peu difficile. Il est fatigué. Il va falloir attendre un petit peu.

Dennis Appiah et Ebenezer Annan ont pu faire une semaine pleine avec le groupe. Ils ont très bien travaillé sur la réathlétisation. Je pense qu'ils sont aptes et disponibles pour samedi."

Moueffek espéré face à Amiens

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “N’Guessan est absent depuis notre match de préparation contre Carouge. Il a été blessé, il s'est préparé depuis. Il a simplement fait sa première semaine pleine d'entraînement avec le groupe. Cette semaine, le match arrive un petit peu trop tôt pour lui. Il faudra certainement qu'il passe du temps de jeu en équipe réserve pour être au niveau physique. C'est une très bonne nouvelle de le revoir à l'entraînement. C'est un joueur avec beaucoup de qualités.

On va prendre les matchs les uns après les autres. Le premier qui se présente, c'est contre cette équipe de Reims qui a eu un petit peu de mal la saison dernière et qui s'est reconstruite pendant l'été. C'est une équipe qui nous ressemble. Je pense qu'eux comme nous vont atteindre leur meilleur niveau d'ici à quelques rencontres.

Concernant la gestion de l'effectif, je trouve qu'on est très bien sur notre base défensive. On est très bien aussi devant le but. Là où on est un petit peu plus vulnérable, c'est au milieu de terrain. On va voir si on peut arriver à compter sur Jaber pour le prochain match et voir si Moueffek sera disponible pour le suivant mardi prochain."