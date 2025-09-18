Avant de défier l’ASSE ce samedi au stade Geoffroy-Guichard, le Stade de Reims se prépare avec un effectif presque au complet. Malgré quelques absences, Karel Geraerts peut compter sur des retours importants pour ce duel au sommet de la 6e journée de Ligue 2.

Après un nul frustrant à Dijon face à Annecy (1-1), Reims enchaîne un deuxième déplacement d’affilée, cette fois sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Pour cette confrontation face au leader de Ligue 2, l'entraîneur belge Karel Geraerts pourra s’appuyer sur un groupe quasi complet. Nicolas Pallois effectue son retour dans le groupe après une absence, apportant son expérience en défense centrale.

Autre bonne nouvelle : Keito Nakamura, qui a repris l’entraînement collectif la semaine dernière, pourrait faire sa première apparition dans le groupe rémois cette saison. Un renfort offensif de taille, même si sa présence dans le onze de départ reste incertaine.

Daramy encore juste, Okumu et Fofana absents

En revanche, Mohammed Daramy devra encore patienter. L’ailier danois n’a pas encore retrouvé une forme physique jugée suffisante par son coach. Il ne devrait pas figurer sur la feuille de match à Geoffroy-Guichard.

Deux absences de longue durée restent également à signaler : Joseph Okumu, touché au genou, et Yaya Fofana, victime d'une fracture au tibia. Aucun retour n’est prévu à court terme pour ces deux joueurs, qui manquent toujours cruellement à la rotation rémoise.

Geraerts (Reims) : "Il faut un déclic mental"

Après avoir affiché sa déception suite au match nul contre Annecy, Karel Geraerts attend un électrochoc de la part de ses joueurs. "On doit être plus costauds que l’adversaire, c’est la base en Ligue 2. L’intensité fait toute la différence", a-t-il insisté en conférence de presse. Le technicien belge veut une réaction d’orgueil face à un concurrent direct à la montée : "Quand on égalera l’adversaire dans l’impact, on pourra montrer nos qualités techniques. Mais pas avant."

Face à une ASSE en pleine confiance, Reims devra faire preuve de rigueur, d’efficacité et d’une vraie solidité mentale pour espérer ramener des points du Forez. Le choc s’annonce intense.

Source : L’Union