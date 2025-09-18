L’ASSE affrontera le Stade de Reims ce samedi à 20h au stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 2. Ce midi, s’est tenue la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, au cours de laquelle Maxime Bernauer s’est exprimé.

Maxime Bernauer (défenseur de l'ASSE) : "On a de la chance d'avoir des investisseurs qui ont investi et qui ont construit un effectif très solide pour la Ligue 2. Maintenant, il faut qu'on assume aussi sur le terrain. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir conservé nos meilleurs éléments. Maintenant que tout ça est fini, ça remet tout le monde à l'endroit, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Pour les joueurs concernés, je sais que ce n'est pas évident non plus. Maintenant que c'est fini, Lucas a montré la bonne mentalité. Ce n'est pas parce qu'un joueur aimerait partir que s'il reste, il ne donnera pas tout.

Il a montré que c'était quelqu'un de bien et qu'il aimait le club malgré le fait qu'il ait pu avoir des sollicitations. C'est normal quand il a fait six mois comme ça l'année dernière et que le club descend. Ça fait partie du foot. C'est comme ça. Maintenant, il reste. Ils savent que tout le monde veut être champion ici et ils sont dans le mouv' comme tout le monde. L'ambiance n'a pas changé mais il y a plus de joueurs qui peuvent faire des semaines complètes. Il y a moins de joueurs qui se posent des questions. Tout le monde sait où il va être cette saison. On a un objectif commun. Pour ceux qui restent et qui devaient rester, l'objectif, c'est de remonter et de remettre le club à sa place."

"L'essentiel, c'est que tout le monde sache pourquoi il est là et que tout le monde travaille dans le même sens pour qu'on arrive à nos objectifs."

Le mercato de l'ASSE ? "Forcément, on en parle entre nous parce qu'il y a certaines affinités. On est compréhensifs aussi sur certaines choses. On sait que chaque situation pour chacun est différente. On n'est pas fous. On se met à la place de certains quand il y a des sollicitations avec des projets qui peuvent être plus grand, dans des plus grosses équipes, dans des meilleurs championnats, on peut le comprendre aussi. Maintenant, il y a les dirigeants qui ont pris des décisions, le mercato est terminé. L'essentiel, c'est que tout le monde sache pourquoi il est là et que tout le monde travaille dans le même sens pour qu'on arrive à nos objectifs.

Sans eux ou avec eux, notre objectif ne change pas. Le club, il est plus important que tout. Moi, je suis content que Lucas Stassin, Zuka Davitashvili et les autres soient restés parce que ça nous apporte encore plus de qualité et dans ce qu'on veut, on en aura besoin."

Pour moi ? "En fin de saison dernière, il y avait déjà une discussion sur le fait qu'ils avaient la volonté de lever l'option d'achat. Il y a eu quelques sollicitations cet été. Maintenant, je savais qu'en venant l'hiver dernier, même en cas de descente, le club avait l'option. Tout était clair. À partir de ce moment-là, je me dois d'être droit aussi avec le club. De toute façon, je suis très content d'avoir signé ici et de pouvoir jouer avec ce maillot."

"Je n'ai pas envie de parler de la situation de Pierre Ekwah." (Bernauer en conférence de presse avant ASSE-REIMS)

Pierre Ekwah ? "Je n'ai pas envie de parler de la situation de Pierre Ekwah. Je n'ai pas tous les éléments et ce ne serait pas forcément très sain de parler de ça. Je n'ai pas échangé avec Pierre. Je sais que c'est une situation compliquée pour lui comme pour le club. Je les laisse gérer ça entre eux. Nous, on a repris le 19 juin, on avait pas mal de boulot. Maintenant, c'est sûr que si Pierre est amené à revenir, ça sera encore un plus pour l'effectif. Il s’agit de choses extrasportives et nous, en tant que joueurs, on ne maîtrise pas forcément."