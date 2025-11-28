2 semaines après sa qualification, l’ASSE va déjà retrouver la Coupe de France. Avant d’affronter Ecotay Moingt à Geoffroy Guichard pour le compte du 8ème tour de la compétition, Dennis Appiah s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre face au club ligérien évoluant en Régional 3. Extraits.

Dennis Appiah (Défenseur de l’ASSE) : “C'est un match qu'il faut prendre au sérieux. Quand c'est la Coupe de France, au début, pour avoir fait les débuts de compétition et les fins, c'est un match un peu particulier où on ne sait pas trop comment se situer.

La passion reprend le dessus et le professionnalisme reprend le dessus pour jouer le match complètement à fond. Parce que ça reste des matchs de football. On a envie de jouer, on a envie de gagner. On est compétiteur.

Le match est particulier parce qu'il y a une certaine proximité. Les deux clubs ont tout fait pour que ce soit aussi particulier, que ce soit surtout pour eux et pour nous, pour qu'il y ait une belle fête samedi. On attend pas mal de supporters. Si ça avait été une autre équipe, ça n'aurait pas été le cas. On attend un peu plus de 24 000. C'est quand même particulier à ce stade de la Coupe de France. C'est hyper bien. Ça va nous rapprocher des matchs qu'on a l'habitude de jouer. Et pour eux, ça va être quelque chose de particulier.

ASSE - USEM : Appiah va découvrir

Dennis Appiah (Défenseur de l’ASSE) : “Ces divisions ? Ça ne me parlait pas forcément. En plus, à l'époque où je jouais, les noms ont changé, donc je n'arrivais plus à suivre. Je me suis remis là, il y a 2-3 semaines pour savoir exactement pour les divisions. Mais non, ça ne me parle pas trop. Il y a juste mon frère qui doit jouer en D2 dans le sud. Sinon, non, je n'ai pas d'autres potes qui jouent plus bas."