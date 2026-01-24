Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer un match crucial face à un concurrent direct à la montée. Les Verts sont à Reims à l’occasion de la 20ème journée de Ligue 2. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette rencontre à 20h.

Sans être flamboyant dans le jeu, l’ASSE a assuré l’essentiel la semaine passée à domicile. Près de deux mois après leur dernier succès en championnat, les Stéphanois ont battu Clermont sur la plus petite des marges (1-0). Une victoire qui a permis aux Verts de remonter sur le podium.

Si l’ASSE a pu retrouver une place dans le top trois du championnat, c’est également grâce à la défaite de Reims sur la pelouse de Troyes, quelques heures avant la victoire des stéphanois face au CF63. Les rémois se sont inclinés deux buts à un chez le leader malgré une supériorité numérique durant toute la seconde période.

A domicile, le Stade de Reims espère faire tomber les Verts pour espérer retrouver le podium.

Les Verts accueillent des renforts

Au niveau des forfaits, Maxime Bernauer, opéré du ménisque il y a quelques semaines, ne devrait pas rejouer cette saison. Zuriko Davitashvili a repris la course depuis quelques jours mais reste absent pour cette rencontre.

Plusieurs joueurs ont pu faire leurs retours dans le groupe de l'ASSE avant ce déplacement.

Eirik Horneland a pu récupérer Joshua Duffus et Joao Ferreira depuis le début de la semaine. Les deux joueurs ont repris les séances collectives et pouvaient prétendre à une titularisation pour cette partie.

Ebenezer Annan avait quant à lui retrouvé le groupe le week-end dernier. Le ghanéen est cependant resté sur le banc durant l’intégralité de la rencontre de l'ASSE face au CF63. Pour rappel, l’ancien latéral de l’Etoile Rouge de Belgrade était touché à la cheville depuis début décembre.

La composition de l’ASSE

Voici les onze joueurs choisis par le coach de l’ASSE, Eirik Horneland pour cette rencontre :