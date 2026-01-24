Une semaine après sa courte victoire face à Clermont, l'ASSE doit confirmer ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims (J20 Ligue 2). Tout juste battus face à l'ESTAC, les Rouges et Blancs restent néanmoins sur une dynamique positive depuis plusieurs semaines. Julien Colomb, journaliste pour l'Union, a répondu à nos questions.

Cinquième avant d'affronter les Verts, le Stade de Reims revient d'une période compliquée. Les hommes de Karel Geraerts semblent avoir trouvé leur rythme après un début de saison en dents de scie. Malgré une défaite frustrante contre Troyes, la dynamique reste globalement positive avant de défier l'ASSE (J20 Ligue 2).

Le SDR était en difficulté sur ce début de saison. Comment analyser ces premiers mois ?

"Le Stade de Reims a effectivement été en difficulté en début de saison, ou en tout cas sur un parcours en dents de scie. D’abord performant à domicile mais en difficulté à l’extérieur. Puis plutôt plus solide à l’extérieur et moins convaincant à domicile. Il y a eu des défaites qui ont fait tâche (Grenoble, 4-2). Il faut aussi noter que Reims a mis du temps avant d’être capable d’enchaîner les bons résultats. Il a fallu attendre la rencontre contre Laval, avec une victoire 4-0, pour enfin enchaîner trois victoires consécutives en championnat.

L’équipe a quand même beaucoup changé avec une descente qu’il a fallu digérer. D’autant plus qu’elle a été inattendue. (...) Il a aussi fallu s’adapter à une nouvelle méthode, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Karel Geraerts, et ses idées, ses envies, son projet de jeu. Il a fallu mettre tout ça en musique."

Les Rémois encaissent en moyenne 1,2 but par match. Le principal point faible ?

"Reims est l’une des meilleures attaques de Ligue 2 grâce à son facteur X, Keito Nakamura, qui a marqué son huitième but ce week-end contre l’ESTAC.

Mais défensivement, le Stade de Reims a mis du temps à trouver la bonne formule et la bonne carburation. Plus que le nombre de buts encaissés, sur les 19 premières journées de Ligue 2, Reims a été mené à dix reprises. En revanche, sur la deuxième partie de saison, c’est une statistique avec laquelle l’équipe a su composer, en renversant des scénarios.

Défensivement, je pense que l’équipe a désormais trouvé une bonne structure. Nicolas Pallois et Abdoul Koné forment une nouvelle paire. Il y a aussi le changement de gardien avec Ewen Jaouen. Mais surtout, défendre, c’est collectif. Le bloc est aujourd’hui plus structuré, le pressing plus tranchant, la récupération à la perte plus efficace. Tous ces petits éléments ont rendu Reims plus solide."

Avec la 4ᵉ meilleure forme sur les cinq dernières oppositions, les joueurs de Karel Geraerts répondent-ils enfin aux attentes ?

"Hormis la défaite à Troyes, la dynamique est globalement positive sur les dernières sorties. Cela a permis au Stade de Reims de revenir dans une zone du classement plus en phase avec ses objectifs et ses ambitions. (...) Le fait d’avoir redressé la barre a permis à Reims de rester dans le bon wagon.

Le club est là où il doit être. Et ça fait un petit moment que les joueurs répondent aux attentes. L’équipe a mis du temps à trouver la bonne carburation sur beaucoup d’aspects, notamment les repères collectifs, mais aujourd’hui, Reims fait clairement partie des meilleures équipes de Ligue 2.

(...) Reims sait se montrer dangereux, se créer des occasions. (...) Il y a de vraies possibilités offensives dans cette équipe."

Comment analyser le revers face à l'ESTAC après neuf matches sans défaite ?

"Cette défaite met en évidence des carences dans la finition et l’efficacité offensive. En première mi-temps, Reims a largement de quoi rentrer au vestiaire avec au moins un but, voire deux. Et puis l’équipe se fait cueillir avec une contre-attaque qui amène le deuxième but de Troyes.

La rencontre a montré un manque d’efficacité, à la fois offensive et défensive. En deuxième mi-temps, Reims n’a pas su mettre tout ce qu’il fallait pour déséquilibrer une équipe troyenne très bien organisée. C’est le genre de match où tu aurais pu jouer longtemps sans marquer. Le but arrive, mais trop tard (94', Nakamura, 2-1).

Ce match met aussi en évidence un manque de maîtrise des événements et des émotions. J’ai eu l’impression que les joueurs se sont laissé déborder par le contexte de la rencontre. Reims avait largement de quoi marquer plus et revenir dans ce match. C’est une petite leçon à retenir."

Ce samedi, Reims affronte l’ASSE. Comment renverser les Verts ?

"Je pense que les Rémois vont aborder ce match dans une logique de réaction, après la défaite contre Troyes. Pour rester en haut, le Stade de Reims sait qu’il faut gagner ce type de confrontation. Parce que ce sont des points qui comptent énormément au moment de faire les comptes.

C’est un match important, le club le sait. Il y a peut-être aussi une envie de revanche par rapport au match de l’an dernier, où Reims avait l’occasion de valider son maintien en Ligue 1 et avait complètement perdu pied face à Saint-Étienne.

Il y aura du monde au stade, Saint-Étienne reste l’un des clubs les plus populaires de France, il y aura beaucoup de Stéphanois en déplacement.

Si l'ASSE s’impose, ce sera un gros coup. Si Reims gagne, ce sera pareil, avec une nouvelle dynamique enclenchée. Quoi qu’il arrive, ce sera une opposition très relevée et très disputée."