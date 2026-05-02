L’ASSE sera au Stade Paul-Lignon de Rodez ce samedi soir, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 2. Invaincus depuis le 7 novembre en championnat, les Ruthénois espèrent accrocher le top cinq d’ici la fin de la saison. De leur côté, les Verts doivent impérativement gagner pour maintenir la pression sur Le Mans. Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour ce déplacement.

C’est une équipe qui n’a plus perdu depuis début novembre que l’ASSE doit avoir l’ambition de faire chuter ce samedi. Rodez n’a pas connu la défaite en championnat depuis dix-huit rencontres et espère prolonger cette série pour avoir l’occasion de doubler Reims d’ici samedi prochain.

Les Rémois, de leur côté, doivent aussi gagner pour rester dans le top cinq. Reims se déplace au Mans, qui devra défendre sa seconde place que les Verts espèrent bien récupérer.

De nombreux pépins à l’ASSE

À l’approche de cette rencontre, Philippe Montanier doit composer avec une cascade d’absences au sein de son effectif. Touché lors du match face à Troyes, Chico Lamba ne rejouera plus avec l’ASSE cette saison. Le défenseur portugais, recrue la plus onéreuse du dernier mercato estival, souffre d’une fracture de fatigue qui met un terme prématuré à son exercice.

Zuriko Davitashvili est lui aussi forfait après s’être blessé à la cheville lors de cette même rencontre. L’ailier géorgien, victime d’une entorse, manquera ce déplacement.

Au milieu de terrain, Mahmoud Jaber ne sera également plus disponible pour l’ASSE cette saison. L’international israélien a récemment subi une opération et sera éloigné des terrains plusieurs mois.

Paul Eymard, touché au tibia, et Nadir El Jamali, tout juste de retour en salle après une longue absence, sont également indisponibles. Florian Tardieu, en phase de reprise, ne devrait pas non plus refouler les pelouses d’ici la fin de saison.

Enfin, Aïmen Moueffek, touché au mollet, a repris l’entraînement et restait dans l’incertitude quant à sa titularisation. Ce vendredi, le verdict est tombé : le Marocain est inapte à jouer dans l’Aveyron…

Julien Le Cardinal, de retour en individuel cette semaine, espérait quant à lui réintégrer le groupe, sous réserve de validation du staff de l’ASSE. Il n’est finalement pas présent.

Bernauer de retour, La Défense à trois aussi

Dans le but stéphanois, Gautier Larsonneur va, sauf surprise, enchaîner une quatrième titularisation depuis son retour de blessure. Le portier et capitaine de l’ASSE est en quête de son premier clean sheet depuis le match face au Red Star, début mars.

En défense, Philippe Montanier devrait revenir à une animation à trois centraux. Au vu des différentes absences au milieu et en attaque, l’ancien gardien stéphanois devrait également pouvoir compter sur un retour de taille.

Maxime Bernauer devrait retrouver une place de titulaire pour la première fois de l’année 2026. Entre en jeu face à Troyes, il avait joué ses premiers minutes depuis son retour de blessure. Il devrait être aligné avec Kévin Pédro et Mickaël Nadé dans la charnière centrale de l’ASSE.

Pour occuper le poste de piston droit, plusieurs options s’offraient à Philippe Montanier. Dennis Appiah devrait être le joueur qui débutera dans ce rôle aux dépens de Joao Ferreira et Irvin Cardona. De l’autre côté, Ben Old devrait pouvoir enchaîner.

Miladinovic retrouve le onze de l’ASSE

Au milieu, Abdoulaye Kanté devrait être titularisé pour la onzième fois consécutive. L’Ivoirien devrait être accompagné par Igor Miladinovic. Le Serbe, fautif sur le second but troyen, retrouverait alors le onze pour la première fois depuis le match à Grenoble, le 14 mars.

Le troisième élément de ce trio sera le plus offensif. Augustine Boakye devrait être chargé d’être le meneur de jeu du 3-4-1-2 de l’ASSE ce soir à Rodez. Le Ghanéen était l’offensif stéphanois le plus en vue et le plus dangereux le week-end passé.

Un duo inédit en pointe

Après des prestations plus que décevantes ces dernières semaines, Irvin Cardona devrait être laissé sur le banc de l’ASSE à Paul-Lignon. Zuriko Davitashvili est quant à lui blessé à la cheville. L’absence du Géorgien est la principale raison du changement de système attendu ce soir.

Joshua Duffus, qui l’avait remplacé la semaine dernière, devrait débuter ce soir. L’Anglo-Jamaïcain devrait connaître sa première titularisation depuis le succès à Troyes, début novembre. Il devrait occuper la pointe de l’attaque stéphanoise ce samedi.

Philippe Montanier devrait opter pour une attaque à deux à Rodez. L’ancien de Brighton devrait être associé à Lucas Stassin. Le Belge, muet depuis deux matchs, espère relancer la machine dans une fin de saison où l’ASSE aura grandement besoin de son talent.

Lors des deux derniers matchs, les Verts n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Une situation qu’il faudra vite corriger pour espérer battre Rodez et pourquoi pas reprendre la seconde place en cas de faux pas du Mans.