Vendredi soir, Enzo Mayilla sera une nouvelle fois au cœur de l’attention. L’attaquant, formé à l’ASSE et toujours lié à son club jusqu’en 2028, poursuit son développement sous les couleurs d’Aubagne, où il est prêté jusqu’à la fin de saison. Dans un championnat de National toujours accroché, il tente de s’imposer durablement.

Lors de la dernière rencontre, Mayilla s’est illustré en inscrivant un but de la tête, confirmant son retour en forme. Surtout, il semble avoir regagné la confiance du staff, comme en témoigne sa présence retrouvée dans le onze de départ. Une évolution notable après une période plus compliquée, durant laquelle il débutait systématiquement sur le banc sous la direction de l’entraîneur intérimaire Kassim Abdallah.

Ce regain de confiance intervient dans un contexte particulier pour Aubagne, qui accueille Saint-Brieuc ce vendredi 1er mai 2026 à 19h30 au Stade de Lattre-de-Tassigny. Actuellement 12es, les Aubagnais abordent cette rencontre avec l’objectif de prendre leurs distances avec le bas du classement, face à une équipe bretonne classée 17e.

Les deux formations se connaissent déjà, Aubagne s’étant imposé 3-1 lors de leur dernière opposition en décembre 2025. Un précédent encourageant pour les locaux. Pour Enzo Mayilla, ce match représente une belle occasion de confirmer sa montée en puissance et de s’affirmer comme un atout offensif majeur dans cette fin de saison.

Enzo Mayilla à nouveau titulaire

Pour cette rencontre l'attaquant stéphanois commençait dans une attaque à deux têtes. Un début de match animé avec un but des visiteurs avant une égalisation d'Aubagne avant un nouveau but de Saint-Brieuc. 2-1 à la pause et un Enzo Mayilla remplacé par son entraîneur. Il aura donc joué 45 minutes. Malgré les changements et la volonté d'inverser la tendance, le score n'évoluera plus. Défaite 2-1 pour l'équipe d'Enzo Mayilla qui vit une seconde partie de saison vraiment difficile. Il restera qu'une rencontre pour finir le championnat.