À l’approche d’un voyage décisif à Rodez, lors de la 33ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. Davitashvili out, Lamba forfait jusqu'à la fin de saison, Moueffek incertain, Jaber opéré, Tardieu toujours absent : l'ASSE se déplace à Rodez ce samedi dans un état sanitaire préoccupant. En conférence de presse, Philippe Montanier a tenté d'expliquer cette cascade de blessures. Sa conclusion ? Pas de dénominateur commun. De la malchance, essentiellement.

L'inventaire des absents à l'ASSE

Montanier a fait le tour de l'infirmerie sans langue de bois. Le bilan est lourd pour un match de cette importance.

Zuriko Davitashvili est forfait pour ce week-end — entorse de cheville contractée face à Troyes. « Je suis quand même bien abîmé. Mais ce matin, il était content. Il me dit que je me sens de mieux en mieux. Donc pour ce week-end out. Mais on verra l'évolution. » Le meilleur buteur de l'ASSE manquera donc le match le plus important de la saison. Un coup du sort difficile à avaler.

Chico Lamba, lui, ne reviendra plus. « Out jusqu'à la fin de saison. Fracture de fatigue. Il ne pourra pas revenir. » Une fin de saison blanche pour le latéral, qui avait pourtant semblé en bonne voie ces dernières semaines.

Aïmen Moueffek est incertain. « Il a pris vraiment un gros coup sur le mollet. On était très, très inquiets. Là il me dit qu'il était encore mal hier. Mais il a travaillé un peu tout seul. Il me dit je suis assez content. On verra demain. » Une situation à surveiller jusqu'aux dernières heures avant le match.

Mahmoud Jaber a été opéré — « ça se passe bien, il arrive déjà à mieux marcher » — mais sa saison est terminée. Florian Tardieu « n'a pas repris complètement le terrain » et reste très incertain. Paul Eymard est lui aussi out pour les deux dernières journées.

Les bonnes nouvelles : Le Cardinal, N'Guessan, Ferreira

Dans ce tableau sombre, quelques lueurs. Julien Le Cardinal a repris l'entraînement individuel toute la semaine. « C'est pas mal. Aujourd'hui on fait un repos et on teste demain. C'est une possibilité. On l'espère tous, lui le premier, mais on ne prendra pas de risques. » Une disponibilité potentielle qui serait une vraie bouffée d'air pour le secteur défensif.

N'Guessan, lui, a effectué sa première semaine complète avec le groupe. « Il peut être dans le groupe. Après, il faut qu'on soit vigilant avec lui parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait reprendre un peu trop vite, il s'est blessé et est reparti. Donc on va être prudents. » Un retour à manier avec précaution — Montanier ne veut pas prendre de risques inutiles avec un joueur qui a tant rechuté.

João Ferreira, lui, a « retrouvé toute sa plénitude physique » après sa blessure à la main. Et Gautier Larsonneur est décrit comme « en pleine forme » — un signal fort envoyé publiquement après la boulette face à Troyes.

Montanier et la philosophie stoïcienne

Face à la question du dénominateur commun — y a-t-il une explication à cette hécatombe ? — Montanier a été honnête. « Non, c'est différent. Sur les traumatismes, on n'y peut rien. Zuriko se fait choper la cheville. Ce n'est pas à cause de ce qu'on a fait dans la semaine ou dans les semaines précédentes. »

Il a détaillé les cas individuels : Le Cardinal qui s'est mis à beaucoup jouer après des mois sans temps de jeu, Jaber avec ses rechutes successives, chacun avec son histoire propre. « On n'arrive pas trop à avoir un dénominateur commun pour expliquer toutes ces blessures qui sont handicapantes. »

Et puis est venue cette phrase, inattendue, presque philosophique : « L'obstacle est le chemin. On a des obstacles et on doit trouver parmi nos ressources les vertus pour repasser ces obstacles. » Montanier a lui-même précisé en souriant que c'était stoïcien, qu'il pensait à Sénèque. « Ça tombe bien parce que nous on a beaucoup d'obstacles. »

Une façon de dire que la malchance existe, qu'elle ne s'explique pas toujours, et qu'il faut l'accepter pour mieux la dépasser. Un message autant adressé à ses joueurs qu'aux supporters stéphanois qui cherchent des responsables.

ASSE : La faute à pas de chance, vraiment ?

La réponse de Montanier est honnête ou adroite ? Probablement juste sur les traumatismes purs comme les entorses et fractures. Mais la cascade de blessures musculaires et de rechutes sur la fin de saison interroge quand même sur la gestion d'un groupe sous pression depuis plusieurs mois.

Ce samedi à Rodez, l'ASSE devra trouver en elle-même les ressources pour compenser tous ces absents. Montanier a emprunté Sénèque pour l'occasion. Les Verts devront jouer leur meilleur football pour que la philosophie devienne réalité.