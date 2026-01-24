L’ASSE se rend à Reims ce samedi soir (20h) sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune. Les Stéphanois veulent enchaîner en championnat à l’occasion de la 20ᵉ journée de Ligue 2, une semaine après leur victoire face à Clermont. Voici la composition que devrait choisir Eirik Horneland pour ce choc.

C’est un choc entre deux équipes souhaitant retrouver rapidement l’élite qui va se tenir ce soir en Champagne pour le compte de la 20ᵉ journée de Ligue 2. Reims, 5ᵉ avant le coup d’envoi de ce week-end, accueille l’ASSE, 3ᵉ.

Horneland récupère deux joueurs

Ebenezer Annan avait d’ores et déjà retrouvé le groupe samedi dernier pour la rencontre face à Clermont. Eirik Horneland avait cependant composé sans son latéral gauche pour débuter cette partie et ne l’avait pas fait entrer en jeu.

Absents depuis novembre dernier, Joshua Duffus et Joao Ferreira sont également sur la bonne voie pour revenir à la compétition. Avant la rencontre face au CF63, Eirik Horneland avait annoncé qu’il espérait compter sur eux pour ce déplacement à Reims. Le Norvégien a annoncé que ses joueurs étaient aptes à prendre part à cette partie.

De retour sur les pelouses de L’Étrat depuis la fin de la semaine dernière, Zuriko Davitashvili reste trop juste pour un retour. L’ASSE devra encore patienter pour retrouver son meilleur buteur. Maxime Bernauer, opéré du ménisque début janvier, est forfait et ne devrait pas rejouer cette saison.

L’ASSE enregistre des retours mais ne change pas sa défense

Auteur d’un second clean-sheet consécutif pour la première fois depuis août, Gautier Larsonneur espère réaliser la passe de trois sur la pelouse de Reims ce soir. Le Breton sera, sauf surprise, le gardien et capitaine stéphanois à Auguste-Delaune.

Eirik Horneland a pu retrouver Joao Ferreira avant ce déplacement à Reims. Si le Portugais est du voyage, il devrait rester sur le banc au coup d’envoi de cette partie. Le coach de l’ASSE devrait permettre à Kévin Pédro d’enchaîner sur le côté droit de sa défense.

Le Norvégien ne devrait pas changer sa charnière centrale. De retour le week-end dernier, Chico Lamba devrait enchaîner aux côtés de Mickaël Nadé, qui devrait connaître sa 20ᵉ titularisation en Ligue 2 cette saison. À gauche, malgré le retour d’Ebenezer Annan, Ben Old devrait à nouveau être préféré au latéral ghanéen ce samedi.

Un trio s’impose au milieu

Depuis le début de saison, Eirik Horneland a fait de Mahmoud Jaber sa solution numéro un au poste de sentinelle. L’entraîneur stéphanois devrait à nouveau faire confiance à l’ancien joueur du Maccabi Haïfa face à Reims.

L’entraîneur de l’ASSE devrait également renouveler sa confiance à Florian Tardieu, titularisé lors de chaque rencontre des Verts en Ligue 2 cette saison. Enfin, Aïmen Moueffek devrait compléter ce trio et enchaîner une seconde titularisation consécutive.

L’ASSE ne change pas son attaque

Elle a longtemps peiné à trouver la solution face à Clermont : l’attaque stéphanoise n’affiche plus le rendement attendu depuis plusieurs semaines. Les offensifs stéphanois ont du mal à retrouver leur efficacité du début de saison, à l’image de Lucas Stassin, muet depuis la fin du mois de septembre. Le Belge devrait à nouveau débuter en pointe de l’attaque de l’ASSE et espère rapidement retrouver de la confiance en s’offrant ce but tant attendu.

Zuriko Davitashvili étant encore absent, Augustine Boakye devrait à nouveau occuper l’aile gauche de l’attaque stéphanoise. Le Ghanéen a permis aux Verts de s’imposer 1-0 face aux Auvergnats en inscrivant son premier but depuis le 8 novembre dernier à Troyes. Enfin, Nadir El Jamali devrait être reconduit sur l’aile droite. Malgré le retour d’Irvin Cardona, le jeune offensif stéphanois a marqué des points en ce début d’année 2026 et devrait enchaîner une troisième titularisation consécutive.

Pour la première fois cette saison, Eirik Horneland devrait aligner le même onze lors de deux rencontres consécutives.