L’ASSE a connu sa première défaite de la saison en Ligue 2 sur sa pelouse face à Guingamp. Les Verts veulent repartir de l’avant ce samedi face au MHSC, à la Mosson. Eirik Horneland peut compter sur la quasi-totalité de son effectif. Voici les 11 Stéphanois qui devraient débuter à Montpellier ce samedi soir.

Eirik Horneland devra encore composer avec quelques absences pour ce rendez-vous. Djylian N’Guessan, convoqué avec l’équipe de France U20 pour la Coupe du Monde au Chili, ne sera pas disponible. Luan Gadegbeku, blessé à l’entraînement, reste éloigné des terrains, tout comme Lassana Traoré, dont le retour n’est espéré qu’après la trêve internationale. À cela s’ajoute la suspension de Maxime Bernauer, expulsé face à Guingamp, un coup dur supplémentaire pour l’ASSE. Le défenseur stéphanois a été suspendu pour 4 matchs dont 3 fermes.

Malgré ces absences notables, quelques nouvelles positives viennent contrebalancer la situation. Aïmen Moueffek a effectué un retour plus rapide que prévu : aperçu à Amiens, il a enchaîné par une titularisation lors du dernier match contre Guingamp. De son côté, Joao Ferreira, blessé lors de l’échauffement face à Reims, a retrouvé le terrain en fin de rencontre face aux Bretons, un signe encourageant pour la suite. En revanche, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, écartés du groupe depuis l’été, ne figurent toujours pas dans les plans d’Eirik Horneland. Enfin, le coach doit aussi gérer quelques petits contretemps physiques au sein de son effectif, puisque Florian Tardieu et Augustine Boakye ont récemment été diminués par des soucis de santé passagers.

Horneland change un défenseur

Gautier Larsonneur sera, sauf imprévu, le portier stéphanois ce samedi soir dans l’Hérault. Après avoir ramené un clean sheet à l’extérieur, l’ancien brestois s’est incliné à 3 reprises le week-end passé face au réalisme Guingampais.

En défense, Eirik Horneland devrait permettre à Joao Ferreira de retrouver une place de titulaire au poste de latéral droit. L’ancien joueur de Watford avait fait son retour dans le groupe de l'ASSE le week-end dernier, mais n’avait pas été titularisé au profit de Maxime Bernauer. Le portugais devrait être aligné, suite à la suspension de l’ancien rennais. Dans l’axe, le coach norvégien devrait renouveler sa confiance à la paire Lamba - Nadé. Enfin, à gauche, Ebenezer Annan devrait enchaîner une 4ᵉ titularisation de suite après son retour de blessure

L’ASSE retrouve de la stabilité au milieu

Hormis la maladie contractée par Florian Tardieu et la blessure de Luan Gadegbeku, Eirik Horneland fait face à moins d’incertitudes dans ce secteur de jeu et à plus de possibilités. pour composer son milieu avec le retour d’Aïmen Moueffek et un Mahmoud Jaber qui retrouve sa forme totale.

Malade cette semaine, Florian Tardieu devrait tout de même pouvoir tenir son rôle et enchaîner une 9ᵉ titularisation en autant de journées. Il devrait à nouveau être accompagné par Mahmoud Jaber mais pas d’Aïmen Moueffek au milieu à Montpellier. Le joueur formé à l'ASSE devrait être laissé sur le banc au profit d’Igor Miladinovic ce samedi soir.

Une attaque inchangée mais qui doit se relancer

Comme Florian Tardieu, Augustine Boakye était malade durant une grosse partie de la semaine. Le ghanéen devrait être aligné au coup d’envoi dans l’Hérault au dépens d’Irvin Cardona. L’international maltais retrouvera sa sélection à la trêve malgré son carton rouge reçu face à Saint-Marin. Il n’a pas été suspendu car cette rencontre était une rencontre amicale.

Sur le couloir gauche, Zuriko Davitashvili devrait enchaîner une nouvelle titularisation. L’international géorgien devra montrer un tout autre visage que celui affiché face à Guingamp. L’ancien bordelais a été grandement en difficulté et a prouvé que son irrégularité pouvait toujours lui faire défaut. Enfin, Lucas Stassin devrait être titularisé en pointe de l’attaque de l'ASSE pour la 4ᵉ fois consécutive. L’attaque stéphanoise devra retrouver son allant après 2 matchs délicats offensivements.