Après s’être relancé en Ligue 2 du côté de Montpellier, l’ASSE veut renouer avec le succès à domicile. 3 semaines après sa première défaite de la saison face à Guingamp, les Verts reçoivent Le Mans ce samedi soir. Eirik Horneland va devoir titulariser une défense centrale inédite. Voici les 11 Stéphanois qui devraient débuter dans le Chaudron à 20h lors de cette 10ᵉ journée de championnat.

Eirik Horneland devra à nouveau travailler sans plusieurs joueurs pour cette rencontre de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Djylian N’Guessan est toujours avec l’équipe de France U20 pour la Coupe du Monde au Chili, et ne sera pas disponible. L’attaquant de 17 ans affronte la Colombie ce soir en petite finale de la Coupe du Monde U20. Luan Gadegbeku, blessé à l’entraînement, était éloigné des terrains depuis quelques semaines, comme Lassana Traoré. Le 1ᵉʳ cité a repris les séances collectives tandis que le latéral sénégalais reviendra sur les terrains la semaine prochaine.

Touché à Montpellier, Augustine Boakye est apte pour cette partie, comme Mahmoud Jaber, qui a quitté sa sélection durant la trêve internationale. L’entraîneur de l’ASSE va cependant être privé de 2 de ses défenseurs centraux pour cette partie. Chico Lamba s’est blessé à Montpellier et a été opéré il y a quelques jours. Le défenseur central portugais va manquer de nombreuses semaines de compétition. Maxime Bernauer va quant à lui purger son second match de ses 3 matchs de suspension suite à son carton rouge face à Guingamp.

Si l’ASSE compte des absents en défense, le club ne compte toujours pas sur Dylan Batubinsika (ce dernier est rentré de sélection hier). Écarté du groupe depuis mi-juillet, il ne figure toujours pas dans les solutions envisagées par Eirik Horneland pour composer son groupe et son onze de départ. Yvann Maçon, mis à l’écart avec le congolais cet été, est lui de retour dans le groupe à la place de Dennis Appiah.

L’ASSE débutera avec une charnière inédite

Avec un 4ᵉ clean sheet cette saison avec l’ASSE, Gautier Larsonneur a parfaitement négocié sa 100ᵉ sous le maillot étoilé face à Montpellier, il y a 2 semaines. L’ancien valenciennois sera, sauf imprévu, le portier et capitaine des troupes d’Eirik Horneland face au Mans ce samedi soir.

Du côté de la défense, Eirik Horneland devrait offrir à Strahinja Stojkovic la première titularisation de sa carrière stéphanoise. Le latéral Serbe n’a encore jamais disputé la moindre minute avec les pros stéphanois. Il devrait être préféré à Dennis Appiah, hors groupe et Yvann Maçon pour cette partie. Titulaire habituel à droite, Joao Ferreira devrait être rebasculé dans la charnière centrale de l’ASSE. Le portugais avait pris la relève de Chico Lamba à ce poste après sa blessure à Montpellier. En l’absence de son compatriote et de Maxime Bernauer, l’ancien pensionnaire de Série A devrait être associé à Mickaël Nadé.

Enfin, à gauche, Ebenezer Annan devrait être à nouveau titularisé. Le latéral venu de l’Etoile Rouge de Belgrade a vécu une trêve internationale joyeuse. Vainqueurs de leurs 2 derniers matchs de qualifications, les ghanéens ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde 2026.

Miladinovic enchaîne avec les Verts

Eirik Horneland devrait continuer de faire confiance à Florian Tardieu en pointe basse de son milieu de terrain. Le milieu passé par le FC Sochaux-Montbéliard devrait connaître sa 10ᵉ titularisation en autant de journées de Ligue 2. Avec l’absence de Chico Lamba, le natif d’Istres deviendrait alors le seul joueur de champ à être titularisé à chaque rencontre de l’ASSE cette saison.

Après avoir été convoqué pour défier la Norvège et l’Italie, Mahmoud Jaber n’a pas pris part aux 2 défaites d’Israël dans cette trêve internationale. Le milieu stéphanois a préféré quitter sa sélection après avoir ressenti une douleur. Il a cependant pu rejoindre le groupe stéphanois dès le début de semaine et sera apte pour cette partie. Il devrait une nouvelle fois débuter aux côtés d’Igor Miladinovic. Le serbe a gagné la confiance d’Eirik Horneland depuis sa titularisation face à Reims et s’est fait une place dans l’effectif de l’ASSE.

Un trio de feu en attaque

Malade avant le déplacement à Montpellier, Augustine Boakye avait quitté les siens à la mi-temps de la rencontre dans l’Hérault suite à un souci physique. L’ailier ghanéen est rapidement revenu aux séances collectives et devrait être aligné sur le côté droit de l’attaque stéphanoise.

Concernés lors de la pause internationale, où ils ont vécu diverses émotions, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont revenus à l’Etrat ce jeudi. Le géorgien à pratiquement dit adieu à la Coupe du Monde 2026. Battus à 2 reprises, les hommes de Willy Sagnol comptent 6 points de retard sur les turcs, barragistes à 2 journées de la fin. Le Belge à quant à lui inscrit 3 buts et participé aux 2 succès des espoirs belges. Lucas Stassin continue de performer et espère bientôt être promu avec les Diables Rouges. Les 2 attaquants devraient débuter ce soir face au Mans.