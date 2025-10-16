Avec la blessure de Chico Lamba et la suspension de Maxime Bernauer, Eirik Horneland est privé de 2 joueurs pouvant prétendre à une place de titulaire dans son équipe face au Mans. Le coach de l’ASSE possède plusieurs alternatives, mais une option semble clairement se dégager. Joao Ferreira devrait être rebasculé dans l’axe, une position qui ne lui est pas inconnue.

Depuis le début de saison, l’ASSE n’est pas épargnée par les blessures, surtout dans son secteur défensif. Maxime Bernauer s’est blessé en fin de préparation et a manqué les 3 premières journées de championnat. Dennis Appiah et Ebenezer Annan ont été absents 1 mois entre fin août et fin septembre. Puis Joao Ferreira s’est légèrement blessé avant la rencontre face à Reims et a manqué 2 rencontres.

Horneland va devoir innover

Ces blessures ont contraint Eirik Horneland à innover sur la composition de sa ligne défensive. Défenseur central de métier, Maxime Bernauer n’a toujours pas été aligné à son poste de prédilection. Depuis son retour de blessure face à Grenoble, le joueur venu du Dynamo Zagreb a été aligné comme latéral gauche ou comme latéral droit par le norvégien. Eirik Horneland a souvent dû adapter ses couloirs défensifs, mais pouvait compter sur une charnière bien en place depuis le début de saison. En neuf journées, le coach de l’ASSE a aligné la paire Chico Lamba - Mickaël Nadé à chaque fois. Ce week-end face au Mans, il devra innover pour la première fois de la saison concernant sa défense axiale

2 absences préjudiciables en défense centrale

Il y a 3 semaines, Maxime Bernauer a laissé ses partenaires à 10 après une mauvaise réaction suite à la célébration du 3ᵉ buteur guingampais. Un geste d’humeur évitable qui le prive de trois matchs de championnat, (il a purgé son 1er match de suspension à Montpellier). 1 semaine plus tard, Chico Lamba a dû laisser sa place à la mi-temps de la rencontre face au MHSC. Touché physiquement au pubis/adducteurs, le défenseur formé à Benfica a dû être opéré durant la trêve et sera absent des terrains pendant un long moment.

Ces 2 absences vont contraindre Eirik Horneland à innover dans son onze de départ face au Mans et à Annecy avant de récupérer Maxime Bernauer face à Pau, mardi 28 septembre prochain. L’ASSE va afficher une charnière inédite face au Mans et peu de choix s’offrent à l’ancien entraîneur d’Haugesund.

Un défenseur central laissé sur le côté

S’il a été l’un des visages de la remontée de l’ASSE en Ligue 1, Dylan Batubinsika n’a pas réussi à confirmer sa bonne saison 2023-2024. Le congolais a sombré à l’image de la défense stéphanoise la saison passée et n’est aujourd’hui plus dans les plans d’Eirik Horneland.

Malgré les absences de Lamba et Bernauer, le joueur formé au PSG ne devrait pas être rappelé par les Verts pour jouer ce week-end face au Mans. Dans la hiérarchie, Dylan Batubinsika semble être derrière Kevin Pédro ou Axel Dodote, qui n’a pas encore signé officiellement son contrat pro avec l’ASSE.

Le congolais n’a plus été appelé depuis la défaite 3-2 face à Toulouse lors de la dernière journée de Ligue 1. Cet été, le défenseur central passé par Antwerp a été invité à quitter le Forez. Dylan Batubinsika n’a pas trouvé de point de chute et reste donc un joueur de l’ASSE, bien qu’Eirik Horneland ne compte pas le réintégrer à son effectif.

Ferreira, une solution évidente pour l’ASSE

Si les jeunes Dodote et Pédro peuvent prétendre à une place dans le groupe pour ce week-end, Joao Ferreira est, lui, être le favori pour pallier l’absence de son compatriote, Chico Lamba, dans l’axe. Le portugais avait été rebasculé à ce poste suite à la sortie de l’ancien d’Arouca à Montpellier.

Une position qui ne lui sera pas inconnue. Le joueur a récemment confié à Ici Saint-Étienne, avoir fréquemment joué en défense centrale depuis deux ans et son prêt à l’Udinese : “Avant d’arriver à l’Udinese, je ne jouais que latéral droit. En Italie, j’ai commencé à jouer défenseur central. Cela m’a obligé à me confronter à des situations que je n’avais jamais rencontrées auparavant. Des situations auxquelles je n’étais pas prêt. Il a donc fallu que je m’améliore, que je me perfectionne jusqu’au top niveau. En Serie A, on ne peut pas se permettre de faire une erreur, sinon vous prenez un but… Donc en fin de compte, ça a été très formateur pour moi de me construire aussi en jouant défenseur central dans ce championnat.”

Et si Ferreira était meilleur dans l'axe ?

La saison passée, à Braga, Joao Ferreira a disputé vingt matchs en tant que défenseur central. L’ancien joueur de Watford possède toutes les qualités nécessaires pour jouer à ce poste et s’y est même habitué lors de ses deux dernières saisons. Le latéral portugais se révèle être un joueur rapide, bon relanceur et se montre présent dans les duels. En Italie, le numéro 13 de l’ASSE a eu l’opportunité d’apprendre ce rôle auprès du dernier défenseur central récompensé d’un ballon d’or. Joao Ferreira a notamment eu Fabio Cannavaro comme entraîneur sur une courte période.

Joao Ferreira se présente donc comme la solution parfaite pour pallier les absences de Chico Lamba et Maxime Bernauer pour les deux prochaines échéances. Eirik Horneland aura le choix entre Dennis Appiah et Strahinja Stojkovic pour le remplacer sur le couloir droit.