Dans une interview accordée à Edward Jay (RMC Sport), Huss Fahmy, patron du sportif à l’ASSE, a levé le voile sur les coulisses du projet Kilmer. De la modernisation de L’Étrat à la nouvelle culture interne, il explique comment Saint-Étienne se transforme en profondeur.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le changement est visible jusque dans les moindres détails. Huss Fahmy a choisi de miser sur ce qu’il appelle “l’invisible”. « Tout le monde compte, du coach à la personne qui lave les maillots. Chaque 1 % compte. C’est l’équilibre du club qui crée la performance. »

Les réorganisations se sont multipliées : nouveaux process, recrutement d’experts dans les services supports, refonte des relations entre services sportifs et administratifs.

« Nous voulons une culture de la curiosité et du progrès. Les joueurs doivent se dépasser, mais le staff aussi. Nous voulons que tout le monde tire dans la même direction. »

L’Étrat, vitrine d’une ASSE tournée vers l’avenir

Les transformations au centre Robert Herbin illustrent cette nouvelle philosophie. « Quand nous sommes arrivés, les installations étaient belles mais trop cloisonnées. Nous avons ouvert les espaces, mis du verre partout pour que tout le monde se voie et se parle. Cela change l’énergie. »

Cette première phase de modernisation du centre névralgique de l'ASSE s’accompagnera bientôt de travaux plus ambitieux : « La deuxième étape concernera les infrastructures physiques : salle de musculation, espaces de rééducation, lien entre la formation et les pros. »

Le but est clair : créer un lieu où l’histoire inspire, mais où le futur s’écrit. « L’histoire du club est magnifique, mais notre devoir, c’est d’écrire le prochain chapitre. »

Un projet humain avant tout

Au-delà des structures, c’est une vision humaine que Fahmy veut insuffler. « Nous avons une responsabilité envers la ville, les joueurs, le staff, les supporters. Nous avons été très bien accueillis à Saint-Étienne. Nous voulons rendre cette confiance. »

Le dirigeant assure que Kilmer ne cherche pas à imposer un modèle étranger : « Nous ne voulons pas que Saint-Étienne devienne Arsenal ou Milan. Nous voulons que Saint-Étienne soit Saint-Étienne. »

Une phrase qui résonne fort auprès du Peuple Vert, soucieux de préserver l’identité verte tout en espérant un renouveau durable.