L’ASSE se déplace à Dunkerque ce week-end, une semaine après s’être largement imposée face à Ecotay Moingt en Coupe de France. Les Verts veulent enchaîner un troisième succès de suite en Ligue 2 pour leur dernier déplacement en championnat de l’année 2025. Voici la compo que devrait choisir Eirik Horneland ce soir.

Après une large victoire en Coupe de France, l’ASSE repasse en mode championnat pour 2 semaines avant de clore la phase aller 2025-2026. À Dunkerque, les Verts veulent confirmer leurs succès à Troyes et face à Nancy pour maintenir la pression sur l’ESTAC, leader. Dans le Forez, l’ambition de récupérer la première place n’est pas un secret. Une ambition qu’il faudra confirmer dans le Nord ce samedi soir.

Plusieurs retours à l’ASSE

Comme attendu, l’ASSE enregistre plusieurs retours importants avant son déplacement à Dunkerque. Absent depuis près d’un mois en raison d’une lésion aux ischios, Joshua Duffus a repris l’entraînement collectif. Son retour constitue un renfort majeur pour les Verts, qui évoluaient sans véritable numéro 9 depuis plusieurs rencontres. En revanche, Djylian N’Guessan et Lucas Stassin restent indisponibles et ne seront pas du voyage dans le Nord.

Autre bonne nouvelle : Zuriko Davitashvili fait lui aussi son retour. L’ailier géorgien, forfait le week-end dernier à cause d’un virus, est de nouveau opérationnel et devrait réintégrer le groupe. En défense, Chico Lamba n’est pas encore prêt à rejouer. Son retour reste très attendu, mais il faudra encore patienter jusqu’en 2026. Lassana Traoré ne sera également pas de retour avant la fin de la phase aller.

Aïmen Moueffek, touché avant le match contre Ecotay, a repris l’entraînement collectif jeudi mais restait incertain, comme Mahmoud Jaber, victime d’une infection à un orteil. Les deux joueurs sont bien dans le groupe qui voyagera à Dunkerque ce soir. Ce qui ne sera pas le cas de Joao Ferreira. Le portugais est absent de la liste des joueurs convoqués pour ce déplacement.

Une absence de dernière minute en defense

Comme lors des quinze premières journées de Ligue 2, Gautier Larsonneur sera, sauf imprévu, le gardien et capitaine de l’ASSE ce soir. Le portier avait laissé sa place et son brassard à Brice Maubleu, lors du huitième tour de la Coupe de France.

En défense, Eirik Horneland devrait titulariser Dennis Appiah sur le côté droit de la défense. L’ancien nantais devrait remplacer Joao Ferreira, absent du groupe. En défense centrale, Maxime Bernauer et Mickaël Nadé devraient être associés. À gauche, Ebenezer Annan devrait enchaîner une nouvelle titularisation.

Des incertitudes au milieu

Au poste de numéro six, Eirik Horneland devrait retrouver Mahmoud Jaber. Face à Ecotay Moingt, le numéro 5 de l’ASSE était absent suite à une infection à l’orteil. L’Israélien était incertain mais devrait pouvoir tenir sa place face à Dunkerque ce soir.

À ses côtés, Florian Tardieu devrait récupérer une place de titulaire. À nouveau hors groupe en Coupe, l’ancien sochalien pourrait débuter son seizième match en autant de journées possibles cette saison. À ses côtés, Igor Miladinovic devrait être aligné. Le Serbe devrait être préféré à Aïmen Moueffek, incertain pour ce déplacement.

L’ASSE retrouve du monde en attaque

En attaque, Eirik Horneland devrait à nouveau aligner Irvin Cardona. Devenu papa le week-end dernier, l’international maltais est en forme ces dernières semaines et devrait obtenir l’opportunité d’enchaîner ce soir. De l’autre côté, Zuriko Davitashvili est de retour et devrait pouvoir retrouver sa place sur le flanc gauche de l’attaque des Verts.

En pointe, le norvégien peut à nouveau compter sur Joshua Duffus, qu’il a convoqué pour ce déplacement. Si l’ancien de Brighton est de retour de blessure, il devrait patienter pour retrouver le XI. Augustine Boakye devrait débuter en pointe de l’attaque de l’ASSE.