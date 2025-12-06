L’AS Saint-Étienne s’apprête à accueillir un nouveau visage au sein de son staff médical : Romain Maillé, kinésithérapeute passé par plusieurs structures-clés du football français et international. À 29 ans, il arrive avec un parcours déjà riche, construit autour d’un fil conducteur évident : la prise en charge du sportif de haut niveau.

Romain Maillé n’a pas suivi le chemin le plus classique. Son cursus principal, il l’a effectué à l'université de Valence, en Espagne, où il obtient un Master en kinésithérapie. Une formation réputée exigeante et tournée vers la prise en charge moderne des pathologies du mouvement.

Il complète ensuite son expertise avec un Diplôme Européen en kiné du sport, un DU de préparation physique, puis un DU FFF consacré aux pathologies du football. Ces qualifications l’orientent très tôt vers un travail spécifique : comprendre le corps du footballeur, ses contraintes mécaniques, ses cycles de charge et de récupération. Maillé enrichit son bagage technique par de multiples formations complémentaires : thérapie manuelle structurelle, dry needling, méthodes neuromotrices Allyane, travail articulaire FRC, prise en charge isocinétique… Une palette qui en fait un praticien polyvalent, capable de couvrir toute la chaîne de rééducation.

Des expériences variées au contact du football professionnel

Le parcours de Maillé prend rapidement une dimension très football. Son CV mentionne des collaborations avec plusieurs clubs : le FC Lorient, le FC Valence ou encore des structures de formation. Avant de rejoindre Clairefontaine, il est également passé par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais, une étape importante dans l’apprentissage du fonctionnement quotidien d’un club professionnel.

Il travaille aussi avec l’équipe de France U20, une expérience précieuse dans le suivi de jeunes joueurs en pleine transition vers l’élite, l’un des contextes les plus exigeants pour un kinésithérapeute.

Clairefontaine, le cadre où Romain Maillé affirme sa méthode

En janvier 2023, Maillé rejoint le Centre Médical du CNF Clairefontaine, un lieu qu’il décrit comme déterminant dans sa progression. Il y met en avant un environnement où « expertise et exigence se mêlent à l’humain », un centre où l’individualisation de la prise en charge n’est pas un principe théorique, mais une règle quotidienne.

À Clairefontaine, il se spécialise encore davantage dans un domaine qu’il affectionne : le suivi du sportif blessé et la réathlétisation. Ce travail au sein d’un staff pluridisciplinaire où il côtoie médecins, kinés, préparateurs physiques, spécialistes du geste, constitue une expérience rarement accessible aussi jeune.

Il y intervient également comme formateur, notamment sur les thématiques d’isocinétisme et de BFR (Blood Flow Restriction), deux outils désormais incontournables dans la réhabilitation du football moderne.

Un profil cohérent avec les exigences du haut niveau

Sans faire de bruit, Maillé s'est construit une réputation autour de trois axes : la précision technique, la capacité à individualiser les protocoles et une vraie culture du football, nourrie par ses années dans les centres de formation et en sélection. Son arrivée à l’ASSE correspond à la continuité logique d’un parcours entièrement tourné vers le sport professionnel. Un spécialiste jeune, déjà expérimenté, qui a surtout grandi dans des environnements où la performance passe par la méthode et la compréhension fine du joueur.