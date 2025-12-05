Ce samedi soir, Saint-Étienne se déplace à Dunkerque, au stade Marcel-Tribut, pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. C’est un match important pour les deux formations, Dunkerque pourrait confirmer sa forme du moment et basculer dans le premier tiers du classement, tandis que Saint-Étienne cherchera à maintenir la pression sur les équipes du podium. Place à l’analyse d’avant-match.

Ce déplacement dans le Nord aura un parfum particulier, presque inédit, pour l’AS Saint-Étienne. En effet, les Verts ne se sont rendus au stade Marcel-Tribut qu’à cinq reprises dans leur histoire, toutes compétitions confondues. Le bilan est parfaitement équilibré, deux victoires, un nul et deux défaites, pour six buts inscrits et quatre encaissés.

La dernière confrontation est d’ailleurs récente, en février 2024, lors de la 23e journée de Ligue 2, les Stéphanois s’étaient inclinés d’un rien (1-0). Avant cela, les Verts avaient signé un large succès en Coupe de France en 1992 (0-3), tandis que les premières oppositions remontent aux années 1930 face à l’Olympique Dunkerquois. Autant dire que le déplacement à Dunkerque n’a jamais été une formalité, et celui de ce samedi ne devrait pas faire exception.

La dynamique Stéphanoise

Après un large succès 11-1 en Coupe de France contre Ecotay-Moingt, les Verts retrouvent le championnat avec l’objectif de lancer une série. La victoire 3-2 à Troyes, suivie d’un succès 2-1 contre Nancy, place Saint-Étienne dans une situation qu’il n’a pas toujours su maîtriser cette saison : enchaîner.

Invaincus de la première à la septième journée (cinq victoires, deux nuls), les Stéphanois ont ensuite alterné le bon et le moins bon après leur première défaite contre Guingamp (2-3). La victoire face à Montpellier, concurrent qui monte en puissance, a été suivie d’une défaite à domicile contre Le Mans (2-3), puis d’une lourde contre-performance à Annecy (4-0). Les Verts ont ensuite brillamment vaincu Pau (6-0), avant de s’incliner face au Red Star (2-1).

Sur les cinq derniers matchs de championnat, Saint-Étienne affiche donc trois victoires et deux défaites, avec douze buts marqués pour neuf encaissés.

La dynamique Dunkerquoise

Également engagée en Coupe de France, l’USL Dunkerque s’est déplacée sur le terrain d’Abbeville (R2) et s’est imposée logiquement 5-0 grâce à des réalisations de Seha, Bardeli, Diop et un doublé de Robinet. En championnat, les Nordistes surfent sur une très belle dynamique. Invaincus depuis cinq rencontres, les hommes d’Albert Sanchez semblent avoir trouvé leur rythme après un début de saison compliqué, perturbé par une préparation mouvementée. Révélation de la saison passée, Dunkerque était demi-finaliste de la Coupe de France et, est passé tout près d'une finale de barrage. L'USLD dispose d’un effectif solide et expérimenté pour les joutes de Ligue 2.

Sur les cinq derniers matchs de championnat, Dunkerque compte trois victoires et deux nuls, avec dix buts inscrits pour seulement trois encaissés.

Les cotes des bookmakers

Les différents bookmakers donnent un léger avantage à Dunkerque, favori à domicile avec une cote moyenne de 2,30, contre 2,70 pour les Verts. Le match nul est lui proposé à 3,40.