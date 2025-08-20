Ce samedi soir, l'ASSE se rend à Boulogne-Sur-Mer pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue 2. Comme face à Laval, des centaines de stéphanois vont traverser la France pour remplir le parcage visiteurs. Celui-ci affiche complet !

Ils étaient des centaines à avoir fait le déplacement. Pour ce premier voyage de la saison à Laval, le parcage visiteurs réservé aux supporters stéphanois a affiché complet. Chants, drapeaux, ferveur : les Verts ont pu compter sur un soutien massif loin de Geoffroy-Guichard. Une habitude pour le peuple vert, qui accompagne son club à travers tout l’Hexagone, transformant chaque match en véritable rendez-vous populaire. À Laval, les joueurs ont retrouvé cette ambiance si particulière, symbole de la fidélité indéfectible des supporters stéphanois.

Au-delà des déplacements, c’est à Geoffroy-Guichard que la passion stéphanoise s’exprime avec le plus d’intensité. La campagne d’abonnements pour la saison 2025-2026 a battu tous les records : plus de 20.000 abonnés, un chiffre inédit en Ligue 2. Preuve supplémentaire de l’attachement unique des Stéphanois à leur club. Dans un championnat réputé difficile et moins médiatisé, l’ASSE fait figure d’exception, capable de fédérer un public digne des plus grands clubs européens. Pour les joueurs, évoluer chaque semaine dans un Chaudron aussi garni est une source de motivation et une responsabilité à la hauteur des ambitions populaires.

33.000 supporters face à Rodez : le Chaudron en fusion

La réception de Rodez, lors de la première journée, a confirmé cette dynamique. Plus de 33.000 spectateurs ont assisté à la rencontre, soit l’une des plus fortes affluences de l’histoire de la Ligue 2. Des tribunes pleines, une ambiance bouillante et des encouragements permanents : le Chaudron a vibré comme dans les plus belles soirées européennes. Cet engouement illustre parfaitement la place centrale qu’occupe l’ASSE dans le cœur de ses supporters, capables de transformer un match de deuxième division en événement majeur du football français.

Le parcage plein à Boulogne-Sur-Mer

Il sera une nouvelle fois difficile de se procurer des places en parcage visiteurs si vous n'êtes pas membre d'un groupe de supporters de l'ASSE. Le club stéphanois a annoncé ce lundi que le secteur réservé aux supporters des Verts dans les Hauts-De-France était complet.

Parcages pleins, campagne d'abonnements record, affluences impressionnantes : ce début de saison 2025-2026 confirme que la force de l’ASSE, c’est son public. Ce soutien massif pourrait bien jouer un rôle décisif dans les ambitions du club. Le peuple vert, une nouvelle fois, prouve qu’il est bien plus qu’un simple public : il est l’âme de l’AS Saint-Étienne.