La Préfecture du Pas-de-Calais a pris un arrêté strict pour encadrer le déplacement des supporters de l’ASSE à Boulogne-sur-Mer ce samedi 23 août (20h). Circulation interdite dans plusieurs rues, point de rendez-vous obligatoire et restrictions à respecter : voici toutes les informations pratiques.

Samedi, l’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse du stade de la Libération pour affronter l’US Boulogne Côte d’Opale. L’affluence est estimée à 6 000 spectateurs, dont environ 400 supporters stéphanois attendus. Parmi eux se trouvent 280 ultras. Pour prévenir tout risque de débordement, le préfet du Pas-de-Calais a publié un arrêté d’encadrement. Celui-ci est valable du samedi 23 août à midi jusqu’au dimanche 24 août à minuit.

Boulogne – ASSE : périmètre interdit aux supporters stéphanois

L’arrêté interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE de circuler ou de stationner dans une large partie de Boulogne-sur-Mer et Saint-Martin-Boulogne, entre 12h et 23h59 ce samedi.

Les zones concernées comprennent notamment la rue du Vivier, le boulevard de Clocheville, la rue de la Paix, l’avenue Kennedy, le boulevard Beaucerf, le quai Gambetta, ainsi que plusieurs rues de Saint-Martin-Boulogne (rue Jules Ferry, route de Saint-Omer, rue de l’Hôpital, etc.).

Toute présence de supporters stéphanois dans ce périmètre est strictement interdite.

Boulogne – ASSE : consignes pour les déplacements en bus et minibus

Les groupes de supporters voyageant en autocars ou minibus devront se rendre au point de rendez-vous fixé à la sortie “Herquelingue” de l’A16 (commune d’Isques), à 18h précises.

Ils seront ensuite encadrés par les forces de l’ordre jusqu’au secteur visiteurs du stade de la Libération, où l’accès se fera directement à l’ouverture des portes.

Après le match, une période de rétention dans le parcage est prévue. Ceci afin d’éviter les croisements avec les supporters locaux. Le départ ne se fera qu’après autorisation et sous escorte policière, jusqu’à l’autoroute.

Boulogne – ASSE : objets interdits et sanctions prévues

L’arrêté rappelle également l’interdiction stricte, dans et autour du stade, de posséder ou d’utiliser :

fumigènes, pétards ou tout engin pyrotechnique,

drapeaux et banderoles à caractère violent ou haineux,

tout objet pouvant être utilisé comme projectile,

boissons alcoolisées.

Ces mesures visent à assurer la sécurité des spectateurs et à permettre aux supporters stéphanois d’assister à la rencontre dans un cadre maîtrisé.