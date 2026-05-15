L’ASSE accueille Rodez ce vendredi pour une place en barrages. Vainqueurs du Red Star mardi, les Ruthénois comptent bien prendre leur revanche sur des Stéphanois qui s’étaient imposés au même stade il y a deux ans. Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour ce match décisif dans le Chaudron.

Défaits au Stade Paul-Lignon il y a treize jours, les Verts retrouvent le RAF ce vendredi. Dans un Chaudron qui s’annonce comble, l’ASSE doit s’imposer pour s’offrir une double confrontation face au seizième de Ligue 1.

L’ASSE toujours privée de plusieurs éléments

L’infirmerie de l’ASSE reste bien remplie à l’approche de cette fin de saison décisive. Plusieurs joueurs ne rejoueront plus sous le maillot stéphanois avant l’exercice prochain, quelle que soit l’issue de la saison. Blessé face à Troyes à la fin du mois d’avril, Chico Lamba est d’ores et déjà forfait jusqu’à l’été. Même constat pour Mahmoud Jaber, opéré quelques jours auparavant, ainsi que pour Paul Eymard, victime d’une blessure au tibia qui l’éloignera durablement des terrains.

Nadir El Jamali poursuit de son côté sa réathlétisation, mais son retour n’est pas attendu avant la reprise estivale. Suspendu pour cette rencontre capitale, Augustine Boakye pourrait lui aussi ne plus porter le maillot vert cette saison. Le Ghanéen, convoqué avec sa sélection pour un amical face au Mexique le 22 mai, pourrait cependant ne pas honorer cette convocation en cas de qualification pour les barrages.

Quelques motifs d’espoir subsistent toutefois pour Philippe Montanier. Florian Tardieu, de retour à l’entraînement depuis plusieurs semaines, continue de s’entraîner individuellement. Kévin Pédro, absent contre Amiens malgré une reprise récente, espère également retrouver la compétition rapidement et est apte.

Concernant Gautier Larsonneur, touché à Rodez et remplacé samedi dernier par Brice Maubleu, Philippe Montanier l’a annoncé sélectionnable. Enfin, Joshua Duffus, sorti blessé face à Amiens après son doublé, a repris l’entraînement collectif dès mardi et pourrait tenir sa place pour ce rendez-vous décisif.

Larsonneur et Pédro retrouvent le onze

Titulaire face à Amiens en l’absence de Larsonneur, Brice Maubleu espérait enchaîner dans le but stéphanois. Malheureusement pour le portier formé à Grenoble, le capitaine de l’ASSE est de retour dans le groupe et devrait retrouver une place de titulaire ce soir.

En défense, Kévin Pédro devrait retrouver Rodez après avoir dû quitter la pelouse du Stade Paul-Lignon début mai. Le jeune défenseur formé à l’ASSE était sorti blessé et a manqué la réception d’Amiens. Il est cette fois-ci apte à revenir à la compétition et devrait être préféré à Dennis Appiah sur le couloir droit.

Dans l’axe, Philippe Montanier devrait renouveler sa confiance à la charnière Le Cardinal - Bernauer. Pour la seconde fois de suite, Mickaël Nadé devrait être laissé sur le banc après avoir joué trente-trois matchs de suite en Ligue 2. À gauche, Ben Old, qui a été appelé avec la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde, devrait enchaîner.

Davitashvili en meneur de jeu de l’ASSE

Au milieu, Philippe Montanier ne devrait pas changer la paire Luan Gadegbeku - Abdoulaye Kanté. Titulaire pour la première fois depuis trois mois face à Amiens, le jeune milieu formé à l’ASSE devrait avoir l’opportunité d’enchaîner aux côtés de l’Éléphanteau, qui n’a plus quitté le onze depuis sa première titularisation à Guingamp.

En Bretagne, le staff de l’ASSE avait définitivement repositionné Augustine Boakye au cœur du jeu stéphanois. Le Ghanéen n’avait plus quitté le milieu stéphanois depuis. Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, il sera absent ce soir. Il devrait être remplacé par celui qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2 ce lundi, Zuriko Davitashvili.

Duffus peut tenir sa place

Touché à la cheville après son doublé face à Amiens, Joshua Duffus avait dû quitter la pelouse du Chaudron en seconde période. Finalement, l’Anglo-Jamaïcain a pu s’entraîner cette semaine et devrait être reconduit sur l’aile gauche.

À droite, Irvin Cardona devrait également enchaîner, tandis que Lucas Stassin devrait occuper la pointe de l’attaque de l’ASSE. Auteur d’un but et de deux passes décisives samedi dernier, le Belge devra conserver ces standards pour aider les Verts à rejoindre les barrages et s’offrir une chance de retrouver leur place en Ligue 1.