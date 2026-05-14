Rodez va venir défier l’ASSE, ce vendredi soir dans le Chaudron, pour déterminer quelle équipe de Ligue 2 sera en barrages. La victoire est obligatoire pour entretenir l’espoir d’une montée en Ligue 1. Philippe Montanier était en conférence de presse avant ce match décisif. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Le point sur le groupe ? Les nominés qui ne seront pas dans le groupe : Flo Tardieu, même s'il reprend individuellement. Nadir (El Jamali), bien sûr, pour son genou, qui va bien. Jaber, Paul Eymard, le petit Martens Paalberg, Chico Lamba, Lassana Traoré, Augustine Boakye, qui n'est pas blessé, mais qui sera suspendu. Donc voilà pour les blessés. Kevin Pedro, sélectionnable. Gautier (Larsonneur), sélectionnable. Le reste, sélectionnable. Josh (Duffus), qui avait un problème à la cheville, tout est rentré dans l'ordre, donc sélectionnable. Julien Le Cardinal aussi. Après, on apprend à marcher en marchant. Là, on verra. Ils peuvent être tous titulaires. Il faut qu'ils aient ça dans leur tête. On a dit qu'on a 18 titulaires potentiels.

"Il faut a tout prix que le jeu ne prenne pas le pas sur le jeu"

Comment a été le groupe à l'approche de ce match ? "La semaine a été très scolaire, mais aussi très détendue. Parce que ce n'est pas le moment d'être tendu — on le sera le jour du match, forcément. Mais avant, c'est aussi diffuser une atmosphère sereine, studieuse bien sûr. Mais surtout se dire qu'on a un super match à jouer dans un contexte, à Geoffroy-Guichard, qui est toujours hors normes. Il faut à tout prix que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. C'est assez classique comme formule, mais c'est vraiment ça. On sait l'enjeu, mais c'est surtout comment on va faire pour jouer et gagner ce match-là. La solidité défensive sera forcément un point important, mais pour gagner le match il va falloir trouver le bon équilibre entre la défense et l'attaque. C'est vrai qu'il va falloir que les joueurs soient tous impliqués défensivement quand on n'a pas le ballon — on sait que c'est important et que la récupération entraîne souvent une bonne attaque."

"On adore l'homme et le joueur" (Montanier avant ASSE-RAF)

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Un mot sur Zuriko, meilleur joueur de Ligue 2 ? On adore l'homme et le joueur. Je trouve que c'est une juste récompense. Et j'espère que ça va être une très, très grande semaine pour lui, après avoir reçu la récompense et disputé ce play-off. C'est mérité, c'est un joueur vraiment talentueux. Mais surtout, il a une mentalité exceptionnelle dans le travail. Il apprécie ses coéquipiers, tout le monde. Il coche presque toutes les cases et on est tous très heureux pour lui. Moi, c'est sa constance dans la performance qui m'impressionne. Je savais que c'est un joueur qui avait du talent, il sait à peu près tout faire, mais je l'ai trouvé extrêmement régulier de match en match, et c'est ce qu'il y a de plus dur. Faire un bon match, c'est à la portée de tout le monde ; en faire 10 ou 12 de suite, c'est ce qui fait la différence. Les très bons joueurs, souvent, ils sont toujours bons.

"Stassin à la coupe du monde ? Ce n'est pas l'objet du moment"

Lucas Stassin avec la Belgique pour la coupe du monde ? Aucune information à vous donner là-dessus. Mais pareil, on espère pour lui que ce sera un bon dénouement dans une sélection qui est l'une des meilleures du monde. S'il n'est pas retenu, est-ce que ça va impacter le joueur dans cette série de matchs très importante ? Il faudra lui poser la question. Chaque joueur a une personnalité différente. Mais bon, les joueurs sont des professionnels aussi, donc ils intègrent ça. Non, on n'a pas parlé de ça avec Lucas (Stassin), on parle surtout du match qu'on va avoir. Ce n'est pas l'objet du moment."